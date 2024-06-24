Ранее Tecno Phantom V2 Fold также был замечен на GeekBench.

Компания Tecno продолжает работать над следующим поколением смартфонов, и недавно были получены новые сведения о предстоящем Phantom V2 Fold. Недавно модель была замечена в сертификатах Bluetooth SIG, что подтверждает её поддержку стандарта Bluetooth 5.3.

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Ранее Phantom V2 Fold был обнаружен на платформе GeekBench, где были раскрыты некоторые его ключевые характеристики. Выяснилось, что новый складной телефон будет оснащён мощным процессором MediaTek Dimensity 9000+, который работает в паре с как минимум 12 ГБ ОЗУ. Это означает, что устройство будет иметь более чем достаточную мощность для выполнения самых требовательных задач.

Кроме того, смартфон будет работать под управлением системы Android 14. Тестирование GeekBench также показало, что устройство набрало 1273 балла в одноядерном и 3844 балла в многоядерном тестах, что свидетельствует о его высокой производительности.

Что касается дисплея, то Phantom V2 Fold может быть оснащён большим 7,85-дюймовым основным дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 2000 x 2296 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Между тем, на передней панели может расположиться 6,42-дюймовый экран. Что касается системы камер, на данный момент информация о её характеристиках отсутствует. В целом, Tecno Phantom V2 Fold выглядит как выдающийся и функциональный складной смартфон, который сможет быстро стать одним из лидеров рынка.