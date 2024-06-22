Данное устройство будет оснащено процессором MediaTek Dimensity 6100+.

Компания Vivo, известная своими инновационными смартфонами, продолжает расширять линейку Y-серии, предлагая доступные устройства с привлекательными характеристиками. На днях в сети появились первые подробности о новом смартфоне Vivo Y28s 5G, который уже был замечен на различных платформах сертификации.

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Согласно сертификации консоли Google Play, устройство получит большой экран с разрешением 720 x 1612 пикселей, плотностью пикселей 300 точек на дюйм. По изображению, опубликованному на сайте Google Play Console, можно видеть, что экран будет иметь круглый вырез в верхней части для фронтальной камеры и относительно толстые рамки по бокам. На задней панели будет располагаться прямоугольный модуль камер с закругленными углами. Смартфон, судя по изображениям, будет доступен в розовом оттенке. Сканер отпечатков пальцев будет расположен сбоку устройства, что стало уже стандартным решением для бюджетных моделей.

Данный смартфон будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, который построен на 6-нанометровом техпроцессе. Процессор имеет 2 ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц, а также графический процессор Mali-G57 MC2. Устройство будет доступно с 4 ГБ оперативной памяти, но скорее всего, в продаже появится и другие варианты с бОльшим объëмом. Аккумуляторная батарея получит ёмкость 5000 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 15 Вт. Vivo Y28s 5G будет работать под управлением операционной системы Android 14.

Точная дата выхода Vivo Y28s 5G пока неизвестна, но многочисленные сертификации устройства на различных платформах намекают на его скорый релиз.