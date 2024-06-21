На данный момент подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту.

Российский автомобильный рынок переживает период радикальных изменений. Уход западных автопроизводителей создал некую пустоту, которая была заполнена импортом. Спустя несколько месяцев после запуска этой схемы рынок автомобилей начал меняться. Одно из них - устойчивое снижение цен на автомобили, ввозимые по параллельному импорту.

В столице, в дилерских центрах, уже зафиксировано снижение стоимости на ряд популярных моделей. К примеру, премиальный кроссовер Audi Q7, с 3,0-литровым дизельным двигателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и максимальной комплектацией, который раньше стоил 18,2 млн рублей, теперь доступен за 18 млн рублей. Популярный кроссовер Skoda Kodiaq, топовая версия с 220-сильным двигателем, роботизированной коробкой передач и полным приводом раньше стоила 5,6 млн рублей, сейчас стоит 5,5 млн рублей. Бюджетный седан Honda Crider, позиционируемый как альтернатива Honda Civic, с литровым турбированным двигателем мощностью 122 л. с., вариатором, а также кондиционером, кожаным салоном, камерой заднего вида и круиз-контролем упал в цене с 2,5 млн рублей до 2,45 млн рублей.

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Но что стоит за этим снижением цен? Какова логика рынка, которая приводит к такому результату? Ответы на эти вопросы кроются в трёх основных причинах. Во-первых, увеличение объемов поставок по параллельному импорту вызывает конкуренцию между дилерами, что, в свою очередь, влияет на цену. Чем больше автомобилей выходит на рынок, тем больше возможностей у покупателей и тем ниже цены.

Во-вторых, дилеры придерживаются более эффективных подходов к доставке автомобилей, что позволяет снизить затраты и передать часть сэкономленных покупателей. Оптимизация логистики – это ключ к успеху в условиях растущей конкуренции. В-третьих, снижение стоимости импорта в некоторых случаях также отражается на стоимости автомобилей в России. Если цены на автомобили за границей снижаются, то и в России они становятся более доступными. Таким образом, параллельный импорт не только спасает российский автомобильный рынок от кризиса, но и создает новые возможности для покупателей.