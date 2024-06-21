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СтарыйДед
На Geekbench обнаружен складной Samsung Galaxy Z Fold 6 с чипом Snapdragon 8 Gen 3
Он сумел набрать 2257 баллов в одноядерных и 6903 балла в многоядерных тестах Geekbench.

Samsung готовится к долгожданному мероприятию Galaxy Unpacked, запланированному на 10 июля 2024 года. Ожидается, что в этом году технологический гигант представит свои складные смартфоны следующего поколения — Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. По слухам, помимо этих инновационных устройств, Samsung также представит Galaxy Watch 7 и новые Galaxy Buds, что ещё больше расширит линейку носимых устройств.

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Накануне мероприятия американский вариант Galaxy Z Fold 6 Unlocked уже появился в базе данных Geekbench. Это устройство, обозначенное номером модели SM-F956U1, продемонстрировало впечатляющую производительность, набрав 2257 баллов в одноядерных и 6903 балла в многоядерных тестах. Galaxy Z Fold 6 при этом сохранит знакомый дизайн с двумя дисплеями, но предложит ещё более продвинутые технологии. Внутренний экран – это 7,6-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160 x 1856 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран, размером 6,3 дюйма, имеет разрешение 2376 x 968 пикселей. 

Основой Galaxy Z Fold 6 станет, скорее всего, новый чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который отличается высокой производительностью и энергоэффективностью. Пиковая частота процессора 3,39 ГГц обещает невероятную скорость работы, позволяя запускать даже самые требовательные приложения и игры без каких-либо лагов. Galaxy Z Fold 6 получит 12 ГБ оперативной памяти и встроенную память объемом 512 ГБ. 

Galaxy Z Fold 6 оснащается аккумулятором ёмкостью 4400 мА*ч. А благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт, можно будет быстро восстановить уровень заряда, если вдруг понадобится. Система камер Galaxy Z Fold 6 станет настоящим подарком для любителей фотографии и видео. Основной датчик с разрешением 50 МП, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения позволяет получать высококачественные снимки в любых условиях. В дополнение к нему – сверхширокоугольный объектив на 12 МП для захватывающих панорамных снимков и телеобъектив на 10 МП с 3-кратным зумом, позволяющий приближать объекты без потери качества. 

Кроме того, Galaxy Z Fold 6 предлагает полный набор современных интерфейсов, включая порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, UWB, NFC и поддержку 5G. Это гарантирует максимально комфортное и быстрое подключение к интернету, а также к другим устройствам. 

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