Realme выпустит два почти идентичных телефона с одинаковыми функциями и дизайном.

Realme, популярный бренд смартфонов, известный своими доступными и высокопроизводительными устройствами, готовится представить два новых смартфона V-серии на китайском рынке. Эти модели Realme V60 и V60s недавно были замечены в списке TENAA, который раскрывает их технические характеристики и дизайн. Интересно, что обе модели практически идентичны друг другу, из-за чего возникают вопросы по поводу выпуска Realme двух почти одинаковых устройств.

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Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 720×1604 пикселей, что соответствует стандартам бюджетных устройств. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 6300 SoC, который относится к среднему ценовому сегменту и должен обеспечивать достаточную производительность для большинства повседневных задач. Серия V60 оснащена простенькой системой камер. Один основной датчик на 32 МП и фронтальная камера на 8 МП для селфи. Это может показаться скромным по сравнению с другими смартфонами на рынке, но такой подход позволяет Realme предлагать более доступную цену. Кроме того, в телефонах используется проводное зарядное устройство мощностью 10 Вт, что может показаться слабым по современным меркам, но должно быть достаточным для большинства пользователей.

Несмотря на бюджетный статус, серия V60 обладает и плюсами. Дисплей поддерживает плавную частоту обновления 120 Гц. Кроме того, телефоны оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, что должно обеспечить достойное время автономной работы. Ещё одним плюсом является пыле- и влагозащита IP64.

Серия V60 предлагает различные конфигурации как встроенной, так и оперативной памяти: от 4 до 12 ГБ ОЗУ и от 64 до 512 ГБ встроенной памяти. Это позволяет пользователям выбрать вариант, который лучше всего соответствует их потребностям и бюджету. Размеры телефона составляют 165,6 х 76,1 х 7,94 мм, вес — 192 г, что делает его достаточно компактным и легким для комфортного использования.

На данный момент нет официальной информации о дате запуска и доступности серии V60. Последним смартфоном V-линейки от Realme стал V50s, который также был бюджетным предложением так и не вышел на мировой рынок. Поскольку V-серия Realme всегда была эксклюзивной для Китая, маловероятно, что данные устройства серии V60 появятся на мировом рынке. Однако, с учетом растущей популярности, не исключено, что бренд Realme может в будущем выпустить аналогичное устройство на глобальный рынок.