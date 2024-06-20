Известно, что он будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth, GPS и 4G LTE.

В этом месяце стало известно, что Xiaomi работает над новым планшетом под названием Redmi Pad SE 8.7 4G. Недавно было опубликовано реальное изображение устройства, а теперь планшет прошёл сертификацию BIS (Бюро индийских стандартов), подтверждающую его скорейший выпуск.

реклама

Redmi Pad 8.7 SE 4G с номером модели 24076RP19Я получил сертификат BIS, что является соблюдением требований к выпуску устройства в Индии. Кроме того, планшет также появился в базе данных IMEI под тем же номером модели. Хотя сертификация BIS не содержит подробных спецификаций, другие сертификаты дают некоторую информацию о характеристиках устройства.

Согласно сертификации FCC (Федеральной комиссии по связи), планшет будет работать под управлением системы Xiaomi Hyper OS 1.0. Он будет поддерживать двухдиапазонный Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 4G LTE и будет иметь FM-приемник. Устройство также было внедрено в базу данных IMDA Сингапура (Управление по развитию инфокоммуникационных средств распространения информации), что указывает на появление и на глобальном рынке.

Название планшета предполагает, что он будет иметь 8,7-дюймовый экран. Это значительно меньше, чем у предшественника Redmi Pad SE, оснащённого 11-дюймовым дисплеем. При этом видно, что эта модель может стать более дешёвой, чем Redmi Pad SE. Официальная дата выпуска Redmi Pad 8.7 SE 4G пока не объявлена. Также не известны остальные характеристики устройств, такие как процессор, память, камера и аккумулятор. Однако, несмотря на сертификацию BIS и IMEI, можно предположить, что планшет выйдет в ближайшее время.