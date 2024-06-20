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СтарыйДед
Опубликованы рендеры и характеристики смартфона Moto G85 с процессором Snapdragon 6s Gen 3
Motorola Moto G85 представляет собой мощный смартфон с 3D-изогнутым OLED-дисплеем и мощной камерой.

Motorola продолжает расширение своего ассортимента смартфонов, и недавно стало известно о предстоящем релизе Moto G85. Инсайдер Судханшу Амбхоре подробно поделился техническими характеристиками и рендерами нового устройства, которое уже появилось в базе данных сертификации TENAA. 

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Moto G85 оснащён 6,67-дюймовой 3D-изогнутой OLED-панелью, имеющую разрешение 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Плотность изображения составляет 395 пикселей на дюйм, что обеспечивает четкое и детальное изображение. В основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 6s Gen 3, Система камер Moto G85 включает в себя основной датчик на 50 МП (Sony IMX882) с диафрагмой f/1,79, Pixel Quad 1,6 мкм, PDAF и OIS. Это обеспечивает высококачественные снимки с максимальным фокусом и минимальной четной дисторсией. Кроме того, есть сверхширокоугольный сенсор на 8 МП с диафрагмой f/2,2, углом обзора 118,6° и размером сенсора 1/4,0 дюйма. Селфи-камера на 32 МП с диафрагмой f/2,45 и размером пикселя 0,7 мкм обеспечивает высококачественные селфи. Устройство поддерживает запись видео 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Кроме того стало известно, что Moto G85 оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт по стандартам PD 3.0 и QC 3+. Устройство будет доступно в вариантах с 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Оно будет работать под управлением Android 14.

Варианты подключения включают Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC, GPS (A-GPS), ГЛОНАСС и USB 2.0. Аудиосистема оснащена двумя микрофонами, стереодинамиками Dolby Audio с интеллектуальной системой громкой связи и поддержкой Dolby Atmos. В телефоне также имеется ряд датчиков: приближения, окружающего освещения, акселерометр, гироскоп и электронный компас. Размеры устройства составляют 161,91 х 73,06 х 7,59 мм, вес — 171 грамм. Вообще Moto G85 выглядит как мощный и функциональный смартфон, который может соответствовать требованиям большинства пользователей. Ожидается, что Motorola официально анонсирует Moto G85 в ближайшее время.

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