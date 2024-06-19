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СтарыйДед
В России с 1 июля изменятся правила регистрации автомобилей
Государственная Дума Российской Федерации одобрила во втором чтении поправку к Закону о регистрации автомобилей.

18 июня 2024 года Госдума приняла решение, которое поменяет правила регистрации транспортных средств в России. Законопроект, одобренный во втором чтении, вносит полис ОСАГО в список необязательных документов для регистрации автомобиля. Это означает, что автовладельцы теперь имеют возможность поставить на учет машину без полиса ОСАГО.

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Прежде всего, это сложный процесс регистрации автомобиля. Теперь владелец сможет зарегистрировать свой автомобиль, предоставив в ГИБДД следующий пакет документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, ПТС, Свидетельство о регистрации ТС (если оно имеется), договор купли-продажи, квитанцию об утилизационном сборе (если требуется). Кроме того, новые правила позволяют владельцам снимать машину с учёта в случае угона или неправомерного хищения. Это избавит их от необходимости предоставлять справки о фактическом отсутствии автомобиля в различные инстанции. Также водители, продавшие автомобиль, смогут сразу снять его с учёта в ГИБДД, не ожидая 10 дней.

Хотя ОСАГО больше не является обязательным для регистрации автомобиля, это не означает, что автовладельцы могут совсем от него отказаться. Обязанность иметь ОСАГО не отменяется, и управление автомобилем без ОСАГО по-прежнему влечёт за собой штраф. Ожидается, что новый закон вступит в силу 1 июля 2024 года. Это означает, что уже через несколько недель автовладельцы смогут воспользоваться упрощённой процедурой регистрации.

Получается, что новый законопроект, одобренный Госдумой, должен упростить процесс регистрации транспортных средств и сделать его более удобным для автовладельцев. Но при этом, хоть ОСАГО больше и не является обязательным для регистрации автомобиля, автовладельцы должны помнить о важных оговорках. 

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