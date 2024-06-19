Он пстроен на современной платформе Lemon, разработанной Great Wall Motor.

Компания Haval, известная своими внедорожниками, представила обновлённый компактный внедорожник Haval H6 четвертого поколения. Новинка уже доступна на рынке с 19 июня 2019 года и, по прогнозам аналитиков, будет стоить от 12,4 до 19,3 тысяч долларов США, что делает её привлекательным предложением среди аналогичных автомобилей.

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Haval H6 построен на современной платформе, разработанной компанией Great Wall Motor. Это позволило инженерам не только улучшить ходовые качества автомобиля, но и увеличить его габариты. Новый внедорожник имеет длину 4703 мм, длину 1886 мм, высоту 1730 мм и колесную базу 2738 мм. В стандартных условиях объëм багажного отделения составляет 560 литров, а при сложенных задних сиденьях - 1485 литров, что значительно больше большинства подобных моделей. Это делает Haval H6 пригодным для семейных поездок и грузоперевозок. Haval H6 2024 также получил важное обновление в дизайне экстерьера, которое отличается от предыдущей версии более современным и агрессивным стилем. Новая передняя часть имеет характерную матричную решетку радиатора, похожую на чешую, что делает автомобиль легко узнаваемым.

Серия двигателей Haval H6 включает в себя 2 варианта: мощность 135 к*Вт (181 л.с.) и 175 к*Вт (235 л.с.). Оба двигателя доступны в переднеприводной и полноприводной комплектациях. Ожидается, что гибридная версия будет выпущена в ближайшем будущем и обеспечит сочетание огромной мощности с экономичным расходом топлива. Внутреннее пространство Haval H6 сочетает в себе традиционную планировку с современными технологиями и инновациями. Кабина оснащена приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и центральным сенсорным дисплеем диагональю 14,6 дюйма с использованием новой технологии пользовательского интерфейса. Для комфортной езды предусмотрена беспроводная зарядка смартфонов, усовершенствованная система помощи водителю (ADAS), двухзонный климат-контроль и подогрев сидений.