Российские автомобили готовятся покорять ОАЭ

АВТОВАЗ, ведущий российский автопроизводитель, уверенно расширяет свое присутствие на международной арене, ключевым направлением становится Ближний Восток. Недавнее объявление о выходе LADA на рынок Дубая знаменует собой важную веху в глобальной стратегии компании.

По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, инициативу привезти LADA в Дубай инициировал местный дилер, который посетил завод АВТОВАЗа и подписал дилерское соглашение. Первая партия автомобилей LADA уже отправлена в Дубай для испытаний, где проходит сертификация, открывающая путь к официальным продажам в ОАЭ. Соколов выразил надежду, что процесс завершится до конца года.

реклама

Дилерский центр в Дубае предложит полный модельный ряд моделей LADA, включая последние новинки, что позволит покупателям ощутить многообразие российских автомобилей и выбрать тот, который соответствует их вкусу. Этот шаг является частью амбициозного плана АВТОВАЗа по увеличению экспорта до 100 000 автомобилей в год к 2030 году, что укрепит его позиции на мировом рынке.

Хотя основной фокус компании остается на соседние страны, АВТОВАЗ также планирует возобновить продажи в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Выход на рынок Дубая является важным первым шагом в этом направлении, который может открыть новые горизонты для российской автомобильной промышленности.

Ожидается, что присутствие LADA в Дубае займет нишу на рынке ОАЭ, предлагая покупателям доступные и высококачественные автомобили. Данное расширение – это не просто географический рост, а существенный шаг на пути к укреплению репутации российских автопроизводителей на международной арене.

Поскольку АВТОВАЗ нацелен на увеличение экспорта до 20–25 000 автомобилей в 2024 году по сравнению с 6500 в 2023 году, приверженность компании к глобальной экспансии очевидна. С приходом LADA в Дубай российская автомобильная промышленность готова оказать существенное влияние на мировой рынок, продемонстрировав свои возможности и конкурентоспособность.