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СтарыйДед
Юрист Русяев указал на возможные риски после увеличения лимита выплат по европротоколу
Увеличение лимита страховых выплат может спровоцировать рост мошенничества со стороны недобросовестных водителей.

В России чаще всего используется упрощенная схема оформления ДТП – европротокол. Это даёт возможность участникам инцидента самостоятельно описать обстоятельства случившегося и обратиться к страховой компании за возмещением. Однако, по мнению юриста Ильи Русяева, увеличение предела страховых выплат по системе европротокола до 200 тысяч рублей может способствовать мошенничеству.

Основная проблема европротокола – независимая оценка обстоятельств дела. При стандартном наличии оформления ДТП инспектор ГАИ проводит независимое обследование, фиксируя повреждения, место происшествия, очевидцев и другие важные детали. При европротоколе эта функция отсутствует, и вся ответственность за объективное описание ситуации ложится на плечи участников ДТП.

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Это создает возможности для злоупотреблений: завышение суммы ущерба, имитация ДТП, неправильное оформление документов. Чтобы снизить риск мошенничества, страховые компании будут усиливать меры контроля и проверки заявок, которые привлекают к себе дополнительные расходы. В конечном итоге это может привести к росту тарифов на проезд для всех автовладельцев.

Кроме того, повышение лимита страховых выплат может частично отразиться на стиле вождения некоторых водителей. Они могут не соблюдать меры предосторожности на дороге в надежде получить более высокую выплату в случае аварии.

Чтобы минимизировать риски, страховые компании должны разработать более совершенные алгоритмы проверки заявок, включая видеофиксацию, геолокацию, анализ данных о предыдущих ДТП, а также возможность привлекать независимых экспертов. Водители, в свою очередь, должны соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, изучать правила оформления европротокола и правила получения страховых выплат. В случае возникновения спорных ситуаций водители должны обращаться к независимым экспертам для объективной оценки. Только при усилиях страховых компаний и водителей можно снизить риск мошенничества и обеспечить безопасность на дорогах.

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