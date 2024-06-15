Телефон показан в черном и зеленом цветах с тремя кольцами камеры на задней панели.

Компания Samsung снова привлекла внимание многих предстоящим выпуском своего последнего бюджетного флагмана Galaxy S24 FE. Корейский технологический гигант работает над этим долгожданным устройством, и благодаря утечке информации от OnLeaks, появилась возможность впервые увидеть, что оно из себя представляет.

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Galaxy S24 FE поразительно похож на своих более дорогих "собратьев" Galaxy S24 и Galaxy S24+. На просочившихся рендерах изображён телефон в черном и зеленом цветах, с плоским дисплеем и тройной камерой на задней панели. Рамки, скорее всего, изготовлены из алюминия. На правой стороне телефона расположены регуляторы громкости и кнопка питания, а на нижней — слот для SIM-карты, порт USB-C, решетка динамика и микрофон. Передний дисплей имеет тонкие рамки, хотя и не равномерные, с чуть более толстым подбородком. Ожидается, что дисплей будет представлять собой 6,65-дюймовую панель AMOLED.





Ожидается, что Galaxy S24 FE будет оснащён чипом Exynos 2400, который набрал 2047 баллов в одноядерных и 6289 баллов в многоядерных тестах Geekbench. Однако тактовая частота чипа немного ниже, чем у стандартного варианта, что позволяет предположить, что Samsung может использовать специальную версию Exynos 2400 для S24 FE. Телефон будет работать под управлением OneUI 6.1 на базе Android 14, который будет включать функции на базе искусственного интеллекта.

Предполагается, что камера Galaxy S24 FE будет аналогична камере Galaxy S24 и S23 FE: основной датчик на 50 МП, телеобъектив на 10 МП и сверхширокоугольный объектив на 12 МП. И основной, и телеобъективы будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения (OIS). Ожидается, что аккумулятор будет ёмкостью 4500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.