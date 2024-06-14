Стало известно, что Samsung Galaxy S25 не получит батарею большей емкости.

Утечка информации о емкости аккумулятора будущего Samsung Galaxy S25 указывает на то, что телефон сохраняет ту же батарею ёмкостью 4000 мА*ч, что и его предшественник Galaxy S24. Это не является неожиданным, так как Galaxy S20 и S21 также имели аккумуляторы ёмкостью 4000 мА*ч, Galaxy S22 и S23 имели меньшие ёмкости, а вот S24 вернулся к 4000 мА*ч. Номинальная мощность составит 15,06 Вт*ч. При напряжении 3,88 Вт получается ёмкость 3881 мА*ч.

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Хотя ёмкость аккумулятора 4000 мА*ч является приличной, растущий спрос на аккумуляторы для смартфонов и растущие требования к энергопотреблению из-за более мощных процессоров это ярко выраженное давление на производителей. В частности, будущий чип Snapdragon 8 Gen 4, который будет использоваться в Galaxy S25, имеет высокие требования к энергопотреблению и будет работать на частоте более 4 ГГц. Samsung будет использовать эксклюзивную версию этого чипа «сделанного для Galaxy» в своём новом телефоне S-серии, который будет потреблять больше энергии.

В связи с этим, ёмкость аккумулятора 4000 мАч может с трудом обеспечить достаточную мощность для бесперебойной работы чипа. В то время как китайские бренды выбирают аккумуляторы ёмкостью 6000 мА*ч в своих флагманах на базе Snapdragon 8 Gen 4, Samsung может опираться на другие методы увеличения срока службы батареи. Ожидается, что в телефоне будет режим экономии заряда батареи на базе искусственного интеллекта, который устранит ненужные фоновые процессы, истощающие системные ресурсы, чтобы увеличить срок службы батареи.