Realme GT 6 будет оснащен 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-808 с поддержкой OIS, размером сенсора 1/1,4 дюйма и широкой диафрагмой f/1,69.

Компания Realme готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Realme GT 6, который должен появиться на мировом рынке 20 июня. Перед запуском бренда компания понемногу раскрывает некоторые ключевые характеристики устройства, включая аккумулятор и возможность быстрой зарядки. А теперь бренд официально подтвердил характеристики камер.

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Realme GT 6 будет оснащён 50-мегапиксельной камерой Sony LYT-808 с поддержкой OIS, размером сенсора 1/1,4 дюйма и увеличенной диафрагмой f/1,69. Эту же камеру используют в других флагманских смартфонах, таких как Realme GT 5 Pro, OnePlus Open, OnePlus 12, Oppo Find X7 и Oppo Find N3. Камера Sony LYT-808 сама по себе обеспечивает превосходное качество фотографий, а в сочетании с высокопроизводительным чипом Snapdragon 8s Gen 3 GT 6 обещает создавать фотографии высочайшего качества. Кроме того, основная камера GT 6 поддерживает запись видео 4K Dolby Vision, что делает её идеальным выбором даже для создания профессионального видеоконтента.

Кроме того, будет установлен 50-мегапиксельный телеобъектив с фокусным расстоянием 47 мм. Также в комплект камеры также входит 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая обеспечивает более широкий угол обзора. GT 6 также будет поддерживать Realme HyperTone Image Engine, который обрабатывает изображения в формате RAW с помощью искусственного интеллекта. Это позволяет достигать более высокого качества фотографий и обеспечивает более точную обработку изображений.

Кроме того, GT 6 предлагает такие функции фотографии, как «Текстурный портрет», «Быстрая съемка», «Ночной режим», «Звездный режим», «Уличный режим», «Умное удаление AI» и «Ночное видение AI». Говоря о технических характеристиках, Realme GT 6 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт. Он будет оснащён 8T LTPO OLED-экраном от BOE, обеспечивающим пиковую яркость до 6000 нит. Для обеспечения работы устройства будет предусмотрена оперативная память LPDDR5x и хранилища UFS 4.0. Он также будет оснащён самой большой в мире интеллектуальной системой охлаждения VC площадью 10 014 кв. мм.