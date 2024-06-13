Redmi K70 Ultra будет питаться от аккумулятора ёмкостью 5500 мАч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Компания Xiaomi готовится к выпуску нового смартфона Redmi K70 Ultra, который уже прошёл сертификацию 3C. Это будет преемник популярного Redmi K60 Ultra, выпущенного в августе прошлого года. И недавно в китайском микроблоге Weibo было опубликовано сообщение, раскрывающее некоторые его характеристики. Новый флагман будет оснащён мощным чипсетом Dimensity 9300 Plus, что обеспечит ему высокую производительность и эффективность. Кроме того, смартфон будет оснащён независимым чипом для экрана X7, который также используется в Redmi K60 Ultra.

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Также известно, что он будет оснащён OLED-панелью 1,5К и частотой 144 Гц, окруженной металлической средней рамкой. Телефон будет иметь стеклянную заднюю панель. Смартфон будет обладать аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч, что обеспечит ему длительный срок работы. Кроме того, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Согласно слухам, Redmi K70 Ultra может иметь 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Камера будет включать в себя основной датчик Light Hunter 800 (OVX8000) на 50 МП, сверхширокоугольный на 8 МП и дополнительный датчик на 2 МП (возможно, датчик глубины). Основной датчик (Light Hunter 800) имеет размер 1/1,55 дюйма и широкий динамический диапазон 13,2EV. Это устройство обеспечивает высокое качество съемки и возможность снимать высококачественные фотографии.

Как упоминалось ранее, Redmi K70 Ultra уже прошёл сертификацию 3C и готов к релизу. Ожидается, что устройство будет выпущено в ближайшее время. Судя по форумам, многие фанаты Xiaomi с нетерпением ждут выхода этого нового флагмана.