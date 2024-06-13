Данное устройством может выдерживать высокое давление, высокотемпературные брызги и даже полное погружение в воду.

Как и ожидалось, Oppo представила в Индии F27 Pro+ 5G, уделив особое внимание деталям. Как утверждает компания, это первый смартфон в Индии, имеющий все три рейтинга IP66, IP68 и IP69. F27 Pro+ 5G оснащён 6,7-дюймовым изогнутым 3D-дисплеем AMOLED (отношение экрана к корпусу 93%) с разрешением FHD+ (2412 x 1080 пикселей), плавной частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Дисплей также имеет яркость 950 нит и защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

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В корпусе F27 Pro+ 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 7050, чипсет среднего класса, предназначенный для эффективного решения повседневных задач. Что касается графики, то здесь используется графический процессор Mali-G68 MC4. Телефон оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и имеет встроенную память объемом 128 ГБ или 256 ГБ UFS 3.1. Устройство также поддерживает расширение до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14, имеется настраиваемый и многофункциональный пользовательский интерфейс.

Что касается системы камеры, F27 Pro+ 5G оснащён двойной камерой с основным датчиком на 64 МП и дополнительным датчиком на 2 МП. Хотя отсутствие сверхширокого датчика немного разочаровывает, основной датчик на 64 МП обещает делать приличные фотографии в большинстве условий освещения. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2,2. Кроме того, Oppo оснастила F27 Pro+ 5G большой батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Телефон также поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Отдельно стоит отметить то, что телефон получил сертификат ударопрочности военного уровня (MIL-STD-810H) и имеет бронированный корпус на 360° для улучшенной защиты от падений.

Oppo F27 Pro+ 5G имеется в двух вариантах хранения: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти по цене 27 999 индийских рупий (около 30 000 рублей) и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти по цене 29 999 индийских рупий (около 32 000 рублей).Телефон доступен в двух цветовых вариантах: Midnight Navy и Dusk Pink. Предварительные заказы открываются с сегодняшнего дня, а поставки начнутся 20 июня.