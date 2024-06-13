Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Представлен смартфон в бронированном корпусе Oppo F27 Pro+ 5G с процессором MediaTek Dimensity 7050
Данное устройством может выдерживать высокое давление, высокотемпературные брызги и даже полное погружение в воду.

Как и ожидалось, Oppo представила в Индии F27 Pro+ 5G, уделив особое внимание деталям. Как утверждает компания, это первый смартфон в Индии, имеющий все три рейтинга IP66, IP68 и IP69. F27 Pro+ 5G оснащён 6,7-дюймовым изогнутым 3D-дисплеем AMOLED (отношение экрана к корпусу 93%) с разрешением FHD+ (2412 x 1080 пикселей), плавной частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Дисплей также имеет яркость 950 нит и защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2.

реклама

В корпусе F27 Pro+ 5G установлен процессор MediaTek Dimensity 7050, чипсет среднего класса, предназначенный для эффективного решения повседневных задач. Что касается графики, то здесь используется графический процессор Mali-G68 MC4. Телефон оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и имеет встроенную память объемом 128 ГБ или 256 ГБ UFS 3.1. Устройство также поддерживает расширение до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14, имеется настраиваемый и многофункциональный пользовательский интерфейс.

Что касается системы камеры, F27 Pro+ 5G оснащён двойной камерой с основным датчиком на 64 МП и дополнительным датчиком на 2 МП. Хотя отсутствие сверхширокого датчика немного разочаровывает, основной датчик на 64 МП обещает делать приличные фотографии в большинстве условий освещения. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2,2. Кроме того, Oppo оснастила F27 Pro+ 5G большой батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Телефон также поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 67 Вт. Отдельно стоит отметить то, что телефон получил сертификат ударопрочности военного уровня (MIL-STD-810H) и имеет бронированный корпус на 360° для улучшенной защиты от падений.

Oppo F27 Pro+ 5G имеется в двух вариантах хранения: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти по цене 27 999 индийских рупий (около 30 000 рублей) и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти по цене 29 999 индийских рупий (около 32 000 рублей).Телефон доступен в двух цветовых вариантах: Midnight Navy и Dusk Pink. Предварительные заказы открываются с сегодняшнего дня, а поставки начнутся 20 июня.

#смартфон #oppo #смартфон 2024 #смартфон oppo f7 #oppo f27 pro+
+
Написать комментарий (0)
Realme GT 6 будет оснащён самым премиальным дисплеем среди будущих новых смартфонов
Смартфон Moto G85 замечен с восьмиядерный процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
9
Китай продемонстрировал отслеживание полета F-22 через спутник
6
В конце весны россияне приобрели рекордный с декабря 2023 года объем валюты
+
Был MAN, стал БАЗ: в Петербурге начали выпуск кабин грузовиков Брянского автозавода
3
В РФ представили тяжелый дрон Х-89, при собственной массе в 15 кг он поднимает 12 кг
1
Высококлассные телефоны Samsung Galaxy первыми получат июньское обновление Android
1
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
4
К 2041 году в Сибири построят новую атомную электростанцию суммарной мощностью 2 510 МВт
+
Анонсированы Resident Evil 7 и ремейк Resident Evil 2 для iPhone, iPad и Mac
+
НАСА: даже космическому телескопу «Джеймс Уэбб» будет трудно найти пригодные для жизни планеты
+
Новое поколение карт AMD Radeon RX 8000 «RDNA 4» оснащено графическим процессором Navi 48 XTX
5
На выставке HeliRussia 2024 показали разведывательный конвертоплан "Стрепет" с функцией VTOL
2
Совместный бренд Geely и Volvo анонсировал свой первый полностью электрический седан Zero
+
Ростех продемонстрировал улучшенный комплекс обнаружения атакующих ракет
+
БАМ продолжает свое успешное развитие, добавляя десятки километров новых основных путей
1
Reuters: NASA решило перенести возвращение космического корабля Starliner с МКС
2
Исследование предсказывает мегаземлетрясение магнитудой 9 баллов на западном побережье США
+
Власти США готовят новые санкции, которые ограничат поставки американской электроники в Россию через Китай
4
Стали известны детали о Redmi Note 14, а также будущих флагманах Realme и Honor
+
Основатель Binance стал самым богатым заключённым в истории США
+

Популярные статьи

"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
9
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
5
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
13
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
27
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
6
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
8
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
17
О Петербургском международном экономическом форуме
12
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
14:58
Ты свой клюв прикрой пока реально с тебя не спросили за твои базары и ники прошлые,где ты Шакро молодой и прочее.ты не то что на бутылку,ты под шконку забит был бы и обоссан.петушила и сношатель ослов...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
14:57
Я смотрю тебя надо набутылить. Ты провокатор. А как известно, провокатор - хуже гада. Проси прощения пока не поздно
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Александр Еремеев
14:56
Хуанг то подсдулся. Тем не менее предполагаю что отметку в 4 триллиона первой преодолеет именно нвидиа, а не эпл или микрософт.
Apple удалось обойти Microsoft по величине капитализации
Demiurg666
14:55
"...бюджетных систем премиум-класса" 🤣
Basemark анонсировала новый графический тест Breaking Limit
Nvidia&Intel Hater
14:54
ты уважаемое ток среди своих чмырей побратимов,для остальных ты петух зашкваренный и защекан.Тебя видно с бутылки недавно ток сняли,тот давно не видно было
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Александр Еремеев
14:53
Два старых фильма так себе, а "ирландец" - хорош! Гангстеры - по детски схематичный фильмец с неудачно подобранными актерами, неприкасамые - просто сказочная фантазия на тему, так как реальный несс ни...
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
OgoGoLog
14:52
3 месяца назад так же говорили про 120, и 6 месяцев назад, и год назад. Разговоры только вот с реальностью не сходятся.
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
pavka_k
14:51
Рыкса тащит в отличие от зелёного обрезка.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Блейд
14:51
Рот закрой свой, с тобой вообще-то уважаемые люди общаются. А за твой базар можно как с петуха спросить. И на копейку посадить. Проще будь
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
14:50
с патчами уже на 1060 не видел.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем