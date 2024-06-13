Однако ранее опубликованный список Geekbench утверждал, что он может поставляться с грядущим чипсетом Snapdragon 4 Gen 3.

На днях Moto G85, новый смартфон от Motorola, получил сертификаты от нескольких платформ, включая TENAA (Китай) и BIS (Индия). Это указывает на то, что его официальный запуск скоро состоится. В результате сертификационных данных, известны некоторые его технические характеристики.

реклама

Согласно листингу TENAA, Moto G85 будет оснащён восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,3 ГГц. Но при этом, ранее опубликованные данные с сайта Geekbench показали, что данное устройство может быть оснащено предстоящим чипсетом Snapdragon 4 Gen 3. В Китае устройство будет предлагаться в нескольких вариантах оперативной памяти, включая 8 ГБ, 12 ГБ, 16 ГБ и 18 ГБ, а также варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Однако все эти варианты могут быть доступны не для всех рынков.

Moto G85 будет иметь 6,6-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+. Размеры устройства составляют 161,9 х 73 х 7,5 мм, вес - 171 грамм. Однако изображения телефона пока отсутствуют в списке TENAA. Ранее рендеринг устройства показал, что оно будет иметь экран с изогнутыми краями. Также утверждается, что он будет доступен как минимум в трех цветовых решениях, таких как синий, чёрный и зеленый.

Модуль камеры Moto G85 включает в себя 32-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную заднюю камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком и 8-мегапиксельным внутренним датчиком. Он также будет оснащён датчиком отпечатков пальцев под дисплеем. Сертификация TENAA предусматривает, что устройство может быть оснащено аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. При этом данных о возможностях зарядки пока нет.