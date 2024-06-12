Honor MagicBook Pro 16 впервые дебютировал на MWC в феврале этого года, а затем был выпущен в Китае в следующем месяце.

Honor, известный бренд на рынке смартфонов, расширил линейку своей продукции, представив MagicBook Pro 16, мощный ноутбук, сочетающий в себе впечатляющий дизайн и расширенные функции. Этот ноутбук был показан на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в феврале, а позже был выпущен в Китае в марте. Теперь он выпущен на различные рынки Европы.

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Honor MagicBook Pro 16 может похвастаться элегантным и прочным дизайном, цельнометаллическим корпусом, в котором используется инновационная технология 3D-окраски. Этот портативный ноутбук весит всего 1,86 кг и имеет толщину 17,9 мм. Корпус доступен в двух цветах: белом и фиолетовом, причем белый вариант имеет уникальный оттенок радуги под крышкой.

MagicBook Pro 16 оснащён 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3072 x 1920 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Дисплей имеет тонкие рамки толщиной всего 2,36 мм и обеспечивает соотношение экрана к корпусу 93%. Он также поддерживает 100% цветовую гамму DCI-P3, HDR 400 и максимальную яркость 500 нит. Ноутбук оснащён шестью динамиками, в том числе четырьмя сабвуферами и двумя высокочастотными динамиками, обеспечивающими захватывающее звучание с возможностями пространственного звучания.

Под корпусом у MagicBook Pro 16 установлен процессор Intel Core Ultra 7, выделенный графический процессор для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 4060 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5. Ноутбук также оснащён SSD-накопителем ёмкостью 1 ТБ. Для автономной работы устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 75 Вт*ч, который, как ожидается, будет работать до 12 часов без подзарядки.

MagicBook Pro 16 работает под управлением Windows 11 и включает в себя несколько функций на базе искусственного интеллекта. Эти функции улучшают межплатформенную совместную работу, интеллектуальное взаимодействие и общую производительность ПК. Ноутбук также поставляется с приложениями HONOR PC Manager и HONOR WorkStation, которые обеспечивают резервное копирование данных и настройку пространственного звука. Цена Honor MagicBook Pro 16 начинается от 1299,99 евро. И цены будут варьироваться в зависимости от конфигурации и региона продажи.