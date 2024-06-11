Xiaomi 15 станет компактным флагманом, таким как Xiaomi 14 с 6,36-дюймовым дисплеем.

Xiaomi готовится выпустить свою последнюю флагманскую серию Xiaomi 15, которая, как ожидается, появится на рынке в октябре этого года в Китае. Надежные источники, в том числе Digital Chat Station, постоянно раскрывают подробности о Xiaomi 15 и 15 Pro. Сегодня снова появились некоторые ключевые особенности стандартного Xiaomi 15.

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По слухам, Xiaomi 15 будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, который дебютирует в октябре. Это флагманское устройство будет оснащено плоским OLED-экраном LTPO с разрешением 1,5K, хотя точный размер экрана остается неизвестным. Ожидается, что он сохранит компактный дизайн Xiaomi 14 с 6,36-дюймовым дисплеем. Экран будет обеспечивать пиковую яркость 1400 нит и энергоэффективную технологию частоты обновления LTPO 120 Гц.

Xiaomi 15 может похвастаться 50-мегапиксельной камерой с сенсором размером 1/1,3 дюйма и большой диафрагмой. Кроме того, он будет оснащён 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным телеобъективом для макросъемки с переменным увеличением от 3x до 5x. Ожидается, что модуль камеры предложит широкий спектр возможностей фотосъемки с большим диапазоном диафрагмы.

Устройство будет доступно в конфигурациях с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и встроенным хранилищем объемом до 1 ТБ. Кроме того Xiaomi 15 будет оснащён одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, который известен своей повышенной безопасностью и надежностью. Устройство также будет оснащено двумя динамиками, включая верхний динамик и приличным вибромотором.

Хотя подробности о емкости аккумулятора и возможностях зарядки пока неизвестны, известно, что материалы аккумулятора были улучшены, чтобы обеспечить легкий и тонкий дизайн, вмещая при этом батарею большего размера. Xiaomi 14 имеет аккумулятор ёмкостью 4610 мА*ч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Поэтому вполне возможно, что Xiaomi 15 будет иметь емкость аккумулятора от 4800 до 5000 мА*ч. Ожидается, что Xiaomi 15 будет иметь элегантный дизайн в черно-белых тонах со стеклом, веганской кожей и вариантами строчки. Устройство будет одновременно привлекательным и функциональным.