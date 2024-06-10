Инсайдер Судханшу Амбхора, поделился подробной информацией о характеристиках и дизайне будущего смартфона.

Vivo готовится к релизу своего нового смартфона среднего класса - Vivo V40 Lite. Устройство уже прошло сертификацию Bluetooth SIG и GCF, а инсайдер Судханшу Амбхора поделился деталями его характеристик и дизайна. Vivo V40 Lite отличается элегантным изогнутым дизайном с округлыми рамками. Экран обладает отверстием для селфи-камеры, выровненным по центру. На задней панели выделяется большой круглый модуль камеры, украшенный кольцевым светодиодным индикатором Aura, что придает устройству индивидуальный стиль. Доступны как минимум два цветовых варианта: белый и бордовый.

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Vivo V40 Lite оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и с технологией FHD+, который гарантирует яркие и насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличную четкость изображения. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 6 Gen 1 SoC, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Vivo V40 Lite поддерживает расширение оперативной памяти на 12 ГБ, что дополнительно улучшает производительность.

На задней панели Vivo V40 Lite установлена тройная камера, включающая в себя: 108-мегапиксельный основной сенсор для четких и детализированных фотографий, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для широких панорамных снимков и 2-мегапиксельный сенсор для портретной съемки. На фронтальной панели размещена 50-мегапиксельная селфи-камера. Vivo V40 Lite оборудован встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев для быстрой и удобной разблокировки устройства. Поддерживается работа с двумя SIM-картами.

Vivo V40 Lite питается от мощного аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч. Также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 44 Вт. Vivo V40 Lite получит защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Устройство будет работать под управлением пользовательского скина FunTouch OS, построенного на базе ОС Android 14. Ожидается, что Vivo V40 Lite поступит в продажу 29 июня 2024 года.