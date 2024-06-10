Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Vivo V40 Lite получит Snapdragon 6 Gen 1, быструю зарядку мощностью 44 Вт и другие подробности
Инсайдер Судханшу Амбхора, поделился подробной информацией о характеристиках и дизайне будущего смартфона.

Vivo готовится к релизу своего нового смартфона среднего класса - Vivo V40 Lite. Устройство уже прошло сертификацию Bluetooth SIG и GCF, а инсайдер Судханшу Амбхора поделился деталями его характеристик и дизайна. Vivo V40 Lite отличается элегантным изогнутым дизайном с округлыми рамками. Экран обладает отверстием для селфи-камеры, выровненным по центру. На задней панели выделяется большой круглый модуль камеры, украшенный кольцевым светодиодным индикатором Aura, что придает устройству индивидуальный стиль. Доступны как минимум два цветовых варианта: белый и бордовый.

реклама

Vivo V40 Lite оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и с технологией FHD+, который гарантирует яркие и насыщенные цвета, глубокий черный цвет и отличную четкость изображения. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 6 Gen 1 SoC, работающий в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Vivo V40 Lite поддерживает расширение оперативной памяти на 12 ГБ, что дополнительно улучшает производительность.

На задней панели Vivo V40 Lite установлена тройная камера, включающая в себя: 108-мегапиксельный основной сенсор для четких и детализированных фотографий, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив для широких панорамных снимков и 2-мегапиксельный сенсор для портретной съемки. На фронтальной панели размещена 50-мегапиксельная селфи-камера.  Vivo V40 Lite оборудован встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев для быстрой и удобной разблокировки устройства. Поддерживается работа с двумя SIM-картами. 

Vivo V40 Lite питается от мощного аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч. Также поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 44 Вт. Vivo V40 Lite получит защиту от воды и пыли по стандарту IP54. Устройство будет работать под управлением пользовательского скина FunTouch OS, построенного на базе ОС Android 14. Ожидается, что Vivo V40 Lite поступит в продажу 29 июня 2024 года.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #смартфон 2023 #vivo v #смартфон vivo #vivo v40 #vivo v40 lite
+
Написать комментарий (0)
Vivo скоро выпустит смартфон среднего класса V40 Lite
Смартфон Xiaomi 15 Pro получит тройную камеру с основным датчиком OmniVision OV50K
Опубликованы характеристики и дизайн смартфона среднего класса Vivo V40 Lite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Volvo собирается перенести производство своих автомобилей из Китая в Бельгию
3
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla сейчас позволяет целый год ездить без вмешательства водителя
+
Орбан считает, что Запад поддерживает Украину только чтобы вернуть свои деньги
1
Российские подразделения сумели пробить оборону ВСУ в районе Канал Часов Яра
+
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Чехия готова подготовить 4 тысячи украинских военных в этом году
+
Байден назвал главную экзистенциальную угрозу для человечества наряду с ядерным оружием
10
Airbus предоставила новые БПЛА Wingman, которые будут действовать в паре с истребителями
3
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Вучич считает, что баланс между силами необходим на фоне грядущих в мире перемен
+
С помощью 3D-печати ВМС Франции осуществили технический ремонт своих кораблей в море
+
НАСА отказало SpaceX в разрешении на миссию в отношении телескопа «Хаббл»
+
Xiaomi готовит уже пятый смартфон в серии POCO M6, новинка получит название POCO M6 Plus 5G
+
The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen Edition полностью выйдет в этом году
+
Электромобили Tesla в Китае получили возможность давать навигационные подсказки с учётом дорожной разметки
+
Sintavia по заказу Пентагона будет изготавливать на 3D-принтере компоненты гиперзвуковых двигателей
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
68
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
28
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
25
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
4
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
2
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
2

Сейчас обсуждают

Александр Дороднов
18:30
Это все хорошо, пока не захочешь в кровати поюзать. И комп пролетает над парижом.
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
Nvidia&Intel Hater
18:30
тут все в мыле.епать ты слепой
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:29
он типикал идиот.для него 30 кадров уже рай ибо карта его обсос и кончита -3050
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:28
это уже писхически не нормальный человек
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:25
Опять шлюха с коммунистической с своими очень ценными комментами,марш на трассу,еще не всех дальнобоев обслужила
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Слав Webster
18:24
Судя по топологии второй проц и особенно память второго ряда будет плавиться и кипеть. Убивать за такой колхоз
Supermicro представляет серверы следующего поколения X14 на базе Intel Xeon 6
Nvidia&Intel Hater
18:23
Иди в жопу ,рекламист херов.Достал своей блевотней.Обоссать как всегда
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
Nvidia&Intel Hater
18:19
так у тебя уровень мозгов чуть выше амебы.потому тебе зеленожопому говножую всякое говно просто заходит на ура
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Nvidia&Intel Hater
18:17
Мне проще через MCT.и расскажи мне одаренный ты наш.если only driver стоит как ты профили сохранять собрался ,кнопкодав хренов
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
Alex Palex
18:11
Горшков и Казань это серьезно.
Ростех начнёт обучение своих сотрудников навыкам рационализаторского мышления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем