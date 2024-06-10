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СтарыйДед
Новая серия Redmi K80 тестируется с дисплеем 2K и флагманским чипсетом Qualcomm
Также отмечается, что в серию K80 войдет модель, разработанная совместно с каким-то известным брендом.

Компания Xiaomi готовится к запуску новой серии смартфонов Redmi K80, которая, по слухам, должна появиться на рынке Китая уже в ноябре. Информатор на Weibo под ником «Smart Pikachu» недавно раскрыл некоторые подробности о новой серии, которая вызывает интерес у поклонников бренда.

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Одним из главных преимуществ новой серии станет дисплей 2K, который будет установлен на все модели Redmi K80. Это означает, что пользователи получат высокое разрешение 1440 x 3200 пикселей, с пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision для ярких цветов, а также поддержкой TUV Rheinland для защиты глаз. Кроме того, дисплей серии K80 будет слегка изогнутым, как в серии Redmi Note среднего класса.

Также стало известно, что в серии K80 появится совместная модель, как и в прошлом. Например, Redmi K70 Pro Champion Edition стал продуктом сотрудничества Redmi и Lamborghini. Новый Redmi K80 Champion Edition, скорее всего, будет создан совместно с Lamborghini и будет иметь другой дизайн, чем модель Pro. Прошлогодний Redmi K70 Pro Champion стоил около 1200 долларов, и ожидается, что новый Champion Edition будет иметь аналогичную цену.

Согласно слухам, внутри Redmi K80 будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который будет представлен на Snapdragon Technology Summit 2024 в октябре. Это будет первый флагманский чипсет, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения.

Snapdragon 8 Gen 4 будет использовать архитектуру Nuvia Phoenix собственной разработки Qualcomm, которая обладает более высоким преимуществом в производительности по сравнению с архитектурой ARM. Также он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мА*ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

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