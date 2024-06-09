Смартфон HMD Atlas будет иметь размеры 163 x 75 x 8,75 мм и весить 210 граммов.

HMD Global, финский производитель телефонов Nokia, похоже, готовится выпустить еще один недорогой смартфон для рынка США после запуска Vibe в начале этого года. По слухам, HMD Atlas, представленный пользователем под ником "smashx_60", станет преемником Nokia G400, выпущенного ещё в 2022 году.

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Утечки дают представление о дизайне телефона посредством эскизов и визуализаций. HMD Atlas имеет плоский корпус с прямоугольным модулем камеры сзади. Передняя панель имеет тонкие рамки с вырезом для селфи-камеры. Рендер показан в оливково-зеленом оттенке, но, вероятно, будут доступны и другие варианты цвета.

По слухам, устройство будет оснащено 6,64-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что телефон будет оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Сообщается, что камера включает в себя основной датчик на 48 МП с диафрагмой f/1,8, сверхширокоугольный объектив на 5 МП и датчик глубины на задней панели. В вырезе разместится селфи-камера на 16 Мп. При этом аккумулятор будет ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой технологии Quick Charge 4.0.

Ожидается, что телефон будет предлагать подключение 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 и NFC. Кроме того, он будет иметь расширяемую память через слот для карт microSD, боковой сканер отпечатков пальцев и разъем для наушников 3,5 мм Ожидается, что HMD Atlas будет иметь размеры 163 x 75 x 8,75 мм и весить 210 граммов. По слухам, вариант 8 ГБ/128 ГБ будет стоить 239,99 долларов, но дата выпуска остается неизвестной.