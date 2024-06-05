Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 заполучат ожидаемые улучшения в дизайне.

В сети недавно появились официальные промо-изображения предстоящих Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, которые дали более чёткое представление о дизайне и функциях этих смартфонов шестого поколения. Ожидается, что южнокорейский бренд представит эти модели на мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 10 июля.

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Galaxy Z Fold 6, как видно на рекламном плакате, имеет квадратный дизайн с острыми углами и выступающей островке камеры в форме таблетки сзади. Также заметно, что его края менее закруглены по сравнению с предшественником. Он будет доступен в сером цвете, который, вероятно, будет продаваться под названием Silver Shadow. Ещё одним изменением является то, что камеры датчиков имеют кольцо с рифленой текстурой.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, улучшенной батареей и поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Кроме того, устройство может иметь 12 ГБ ОЗУ и объем внутренней памяти в 256 ГБ. Камера устройства, по слухам, остаётся неизменной, с 3-кратным оптическим зумом.

Galaxy Z Flip 6, напротив, не претерпевает каких-либо серьезных косметических изменений и сохраняет тот же дизайн, что и его предшественник. Он будет оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, расположенным на кнопке питания и таким же дисплеем в виде значка "папки" на задней панели. Расположение камеры также горизонтальное, но кажется, что кольцо датчиков будет подчёркиваться цветом устройства. Ожидается, что Galaxy Z Flip 6 также будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 и улучшенной батареей, с возможностью быстрой зарядки 25 Вт. Камера устройства может получить обновление датчика до 50 МП.