Кроме того, известно, что данная модель будет оснащена телеобъективом с 3-кратным увеличением и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Xiaomi собирается выпустить свой последний флагманский смартфон Redmi K80 Pro, который обещает обеспечить исключительную производительность и функциональность. Согласно недавним утечкам и сообщениям от инсайдера Digital Chat Station, Redmi K80 Pro будет оснащëн чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, что означает значительное обновление по сравнению с его предшественником Redmi K70 Pro. Объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной памяти 256 ГБ.

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Также стало известно о наличии аккумулятора ёмкостью 5500 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. У него будет плоский OLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Что касается системы камер, то известно о наличии 50-мегапиксельного основного датчик с 3-кратным телеобъективом. Также обновление коснулось и дизайна. У него будет новый стеклянный материал на задней стороне и оригинальный дизайн, не использующийся в предыдущих моделях.

Получается, что Redmi K80 Pro может похвастаться рядом улучшений по сравнению с Redmi K70 Pro. Примечательно, что он оснащён более мощным чипсетом, большей батареей и дисплеем с более высоким разрешением. Кроме того, ожидается, что K80 Pro будет иметь более совершенную систему камер, включая 3-кратный телеобъектив. Ожидается, что Redmi K80 Pro будет выпущен в ноябре 2024 года.