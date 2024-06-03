Будущий планшет китайского бренда был замечен на GeekBench под номером модели OPD2404

OnePlus, известный производитель смартфонов и планшетов, работает над новым высококлассным планшетом, который может получить название OnePlus Pad 2. Это устройство уже было замечено на платформе популярного тестирования GeekBench под номером модели OPD2404, что свидетельствует о его скором официальном анонсе.

реклама

По результатам тестов OnePlus Pad 2, набрал 2079 баллов в одноядерном тесте и 6077 баллов в многоядерном тесте. Это стало возможным благодаря обновлению процессора, который, по слухам, может быть SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — флагманским чипсетом с 8 ГБ оперативной памяти. Это означает, что новый планшет OnePlus будет обладать значительно более высокой производительностью, чем его предшественник, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 9000 SoC. Кроме того, следует отметить, что OnePlus Pad 2 будет работать на ОС Android 14 «из коробки», что обеспечит пользователю доступ к последним функциям.

Хотя другие подробности о характеристиках и дизайне планшета пока неизвестны, в официальных отчетах предполагается, что он будет оснащён стандартным 12,4-дюймовым дисплеем на передней панели с частотой обновления 90 Гц. Есть вероятность, что он предложит OLED-панель, которая обеспечит более яркую и насыщенную картинку. Также предполагается, что планшет будет питаться от массивного аккумулятора ёмкостью 9510 мА*ч, который, вероятно, поддерживает быструю зарядку.