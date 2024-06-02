Самой дорогой запчастью является материнская плата и цены на её ремонт составит от 17 000 рублей до 33 000 рублей в зависимости от конфигурации памяти.

Смартфоны Vivo S19/Pro были официально выпущены вечером 30 мая по цене от 2499 юаней. Новый телефон поступит в продажу впервые 7 июня. Теперь компания официально объявила цены на ремонт и запчасти для этих двух новых телефонов. Цены на запчасти для vivo S19 следующие:

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- Дисплей: 890 юаней (ориентировочная цена);

- Экран дисплея: 590 юаней (льготная цена, с переработкой оригинальных деталей в сервисном центре и возвратом на завод для защиты окружающей среды);

- Материнская плата: 16G+512G: 1710 юаней, 12G+512G: 1610 юаней, 12G+256G: 1450 юаней и 8G+256G: 1350 юаней;

- Фронтальная камера: 110 юаней;

- Задняя (основная) камера: 230 юаней;

- Задняя широкоугольная дополнительная камера: 50 юаней;

- Батарея: 199 юаней;

- Крышка батарейного отсека: 175 юаней;

- Зарядное устройство: 169 юаней;

- Кабель для передачи данных: 79 юаней.

Цены на запчасти для Vivo S19 Pro:

- Дисплей: 1020 юаней (ориентировочная цена);

- Экран дисплея: 720 юаней (льготная цена, с переработкой оригинальных деталей в сервисном центре и возвратом на завод для защиты окружающей среды);

- Материнская плата: 16G+512G: 2390 юаней, 12G+512G: 2240 юаней, 12G+256G: 2090 юаней и 8G+256G: 1930 юаней;

- Фронтальная камера: 110 юаней;

- Задняя (основная) камера: 315 юаней;

- Задняя портретная камера: 225 юаней;

- Задняя широкоугольная дополнительная камера: 50 юаней;

- Батарея: 199 юаней;

- Крышка батарейного отсека: 175 юаней;

- Зарядное устройство: 169 юаней;

Кабель для передачи данных: 79 юаней.

(На момент написания статьи курс юаня составляет: 1 юань= 12,4 рубля).

При этом стоимость ремонта по дополнительной гарантии = плата за ремонт детали + плата за производственную мощность (50 юаней). Одно устройство можно отправить на ремонт сразу нескольких деталей, и при такой замене плата за рабочий труд взимается единожды.