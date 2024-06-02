Опубликованы официальные рендеры и маркетинговые материалы, раскрывающие большинство его ключевых характеристик.

Компания Realme, которая уже выпустила в марте смартфон Realme 12 с поддержкой 5G, теперь готовится к запуску версии телефона с поддержкой 4G. Инсайдер Парас Гуглани выделил особенности рендеринга и маркетинговые материалы, которые раскрывают все ключевые характеристики нового устройства.

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Дизайн Realme 12 4G аналогичен другим моделям серии Realme 12, с модулем камеры в центре задней панели. Камера будет оснащена основным датчиком Sony LYT-600 на 50 МП с поддержкой OIS и макрообъективом на 2 МП. На передней панели будет расположен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 16-мегапиксельная селфи-камера в центрированном вырезе. Устройство будет оснащено восьмиядерным чипом Snapdragon 685 4G, который также используется в Redmi Note 13 4G. Этот чип оснащён собственными ядрами Cortex-A73 (2,8 ГГц), собственными ядрами Cortex-A53 (1,9 ГГц) и графическим процессором Adreno 610. Он будет работать в паре с 8 ГБ ОЗУ и вариантами с 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Программная часть будет Realme UI 5.0 на базе Android 14.

В нём будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой быстрой зарядкой мощностью 67 Вт, обеспечивающей необходимое питание для работы устройства. Кроме того, Realme 12 4G будет оснащён технологией Smart Touch Rainwater, которая позволит пользоваться устройством даже если он намокнет, а также будет иметь сертификат защиты от пыли и воды IP54. Глобальная версия телефона, как ожидается, будет стоить 189 долларов, а продажа начнется уже 7 июня.