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СтарыйДед
Смартфон Huawei PSD-AL00 прошёл сертификацию 3C с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт
Предполагаемый Nova 13 будет оснащён процессором Kirin 9010 SoC, который поддерживает подключение 5G.

Компания Huawei в последнее время добилась значительных успехов на рынке смартфонов, и её новый смартфон, скорее всего, не является исключением. Неизвестная модель телефона компании с номером PSD-AL00 получила сертификацию 3C в Китае. Скорее всего, телефон является частью серии Nova 13.

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Модель PSD-AL00 может похвастаться впечатляющими характеристиками, включая поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащён процессором Kirin 9010 SoC, который поддерживает подключение 5G. Этот чипсет был впервые представлен в недавней серии Huawei Pura 70 и привлек значительное внимание благодаря своей производительности и возможностям. Ожидается, что серия Nova 13 будет оснащена изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K, что является значительным улучшением по сравнению с предшественниками. Кроме того, по слухам, в данной серии приоритет отдается селфи-камере за счёт использования двойной фронтальной камеры. Такое внимание к возможностям камеры совпадает с недавним акцентом Huawei на расширении возможностей фотосъемки в своих смартфонах высокого класса.

Слухи предполагают, что серия Nova 13 может быть также оснащена технологией двусторонней спутниковой связи Beidou. Эта функция позволит пользователям общаться через спутники Beidou в местах, где покрытие наземной сети недоступно, что значительно расширит возможности подключения телефона. При этом серия Nova 13 будет работать на HarmonyOS NEXT, новейшей операционной системе Huawei. Эта ОС существенно отличается от Android, поскольку она рассчитана на поддержку более 4000 собственных приложений. Ожидается, что HarmonyOS NEXT дебютирует в серии Huawei Mate 70.

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