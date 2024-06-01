Китай добился фундаментальных прорывов в двух важных областях: компьютерных вычислениях, подобных мозгу, и восприятии, подобном мозгу.

В недавнем исследовании, проведённом университетом Цинхуа совместно с Tianmoc, китайские ученые добились значительного успеха в разработке чипов, вдохновлëнных человеческим мозгом. Новый чип, успешно имитирует зрительную систему человека, обеспечивая высокую производительность в сложных условиях.

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Tianmoc решает одну из основных задач в области искусственного интеллекта – визуальное восприятие. Традиционные чипы часто испытывают трудности при внезапных изменениях освещения или помехах, что мешает беспилотным устройствам и другим приложениям функционировать эффективно. Также этот чип может похвастаться высокой скоростью и высокоточной обработкой при пониженном энергопотреблении, что позволяет превосходно справляться с различными сложными задачами.

Данный чип разбивает визуальную информацию на «примитивы», которые затем комбинируются, имитируя человеческое восприятие. Этот «двойной» подход превосходит традиционные методы и обеспечивает стабильность системы. Это уникальное решение позволяет ему эффективно обрабатывать визуальную информацию даже в условиях, когда цифровые чипы не справляются. Помимо беспилотных автомобилей и роботов, ему могут найти применение и в современных устройствах, таких как смартфоны. При этом новый чип может предложить новые функции, позволяющие снизить производственные затраты.

Это исследование основано на предыдущем успехе команды с Tianjic, еще одним чипом, вдохновленным мозгом. Исследователи предполагают, что Tianmoc и его предшественники создали всеобъемлющую экосистему интеллекта, подобную мозгу. При этом, учёные надеются создать искусственный интеллект, который учится и рассуждает, как человек. В целом, прорыв, достигнутый китайскими исследователями, может положить начало для развития нового искусственного интеллекта и его применения в различных областях. Tianmoc может стать ключевым компонентом в создании более умных и удобных устройств.