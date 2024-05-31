Серия iQOO Pad 2 предлагает значительные обновления по сравнению со своей предшественницей, обеспечивая повышенную производительность, улучшенный дисплей и расширенные функции.

iQOO, суббренд Vivo, официально представил в Китае свою новейшую серию планшетов iQOO Pad 2 и Pad 2 Pro. Новая линейка обещает значительные улучшения по сравнению со своей предшественницей, предлагая повышенную производительность, улучшенные дисплеи и расширенные функции.

iQOO Pad 2 оснащëн 12,05-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2800 x 1968 пикселей, соотношением сторон 7:6 и частотой обновления 144 Гц. Дисплей поддерживает HDR и имеет пиковую яркость 600 нит. С другой стороны, Pad 2 Pro может похвастаться более крупным 13-дюймовым экраном с разрешением 3,1K (3096 x 2064 пикселей) и той же частотой обновления 144 Гц. Обе модели имеют 10-битную глубину цвета и поддержку цветового охвата P3.

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IQOO Pad 2 оснащён чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, а Pad 2 Pro обладает процессором MediaTek Dimensity 9300 Plus SoC. Базовая модель поставляется с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и вариантами хранения от 128 ГБ до 512 ГБ. Pad 2 Pro предлагает 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения до 512 ГБ. Обе модели оснащены большими батареями: Pad 2 имеет аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч, а Pad 2 Pro — 11 500 мА*ч. Также доступны возможности быстрой зарядки: Pad 2 поддерживает зарядку мощностью 44 Вт, а Pad 2 Pro поддерживает зарядку 66 Вт.

Что касается системы камер, то iQOO Pad 2 оснащён 5-мегапиксельной фронтальной камерой и 8-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой. Pad 2 Pro обладает 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной задней камерой. Обе модели имеют систему из шести или восьми динамиков соответственно и поддерживают Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4 и USB-C (USB 3.2 Gen 1).

Серия iQOO Pad 2 доступна для предварительного заказа в Китае, официальный запуск запланирован на 31 мая 2024 года. Цены на Pad 2 начинаются с 2499 юаней (примерно 31 000 рублей) за вариант 8 ГБ + 128 ГБ, а на Pad 2 Pro стоит от 3399 юаней (примерно 42 000 рублей) за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.