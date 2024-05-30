Dimensity 7300 и Dimensity 7300X изготовлены по 4-нм техпроцессу и, как сообщается, обеспечивают на 25% более низкое энергопотребление производительных ядер по сравнению с Dimensity 7050.

MediaTek официально выпустила два новых чипсета среднего класса: Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, что означает значительный прогресс в производительности и энергоэффективности. Эти наборы микросхем производятся с использованием 4-нанометрового процесса, что приводит к снижению энергопотребления на 25% по сравнению с их предшественниками, серией Dimensity 7050.

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Серия Dimensity 7300 может похвастаться конфигурацией восьмиядерного процессора с четырьмя ядрами Cortex-A78, работающими на частоте 2,5 ГГц, и четырьмя ядрами Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Такая установка обеспечивает повышенную производительность при сохранении энергоэффективности. Новые чипсеты также оснащены графическим процессором Arm Mali-G615 и технологией HyperEngine от MediaTek, которые повышают производительность графики и обеспечивают плавный игровой процесс. Пользователи могут рассчитывать на увеличение количества кадров в секунду (FPS) на 20 % и снижение энергопотребления на 20 % по сравнению с конкурирующими чипсетами.

Dimensity 7300X выделяется способностью поддерживать два дисплея, что делает его идеальным выбором для складных устройств. Эта особенность особенно важна, поскольку открывает возможности для создания более доступных складных смартфонов. Оба набора микросхем поддерживают оперативную память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1, обеспечивая быструю передачу данных и эффективное управление памятью. Серия Dimensity 7300 также оснащена Imagiq 950 от MediaTek, 12-битным HDR ISP, который обеспечивает одновременную двойную съемку видео и поддерживает возможности камеры высокого качества. Чипсеты могут обрабатывать WFHD+ с частотой 120 Гц и Full HD+ с частотой 144 Гц для основного экрана, а 7300X расширяет эти возможности на дополнительный экран, который имеется в складных телефонах.

Серия Dimensity 7300 включает в себя APU 655 от MediaTek, который обеспечивает двукратное улучшение производительности искусственного интеллекта по сравнению с Dimensity 7050. Это усовершенствование позволяет выполнять более быстрые и точные задачи на основе искусственного интеллекта, такие как обработка изображений и распознавание лиц.

Хотя MediaTek не раскрыла конкретных устройств, которые будут включать эти новые чипсеты, есть предположения, что Motorola Razr 50, который уже прошёл сертификацию, будет как раз оснащён Dimensity 7300X. И в связи с релизом данных чипсетов, стоит ожидать, что новые устройства на их базе скоро будут представлены на различных рынках.