Компания заявляет, что данный телефон-раскладушка будет с самой большой батареей и самым большим внешним экраном в категории складных устройств.

В недавно опубликованных изображениях из патентных заявок, переданных в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая, был представлен складной телефон-раскладушка от Honor. Телефон имеет уникальный дизайн с тонкими углами, который отличается от других моделей на рынке.

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Согласно информации от известного информатора Digital Chat Station, телефон может быть выпущен уже в следующем месяце и может стать частью серии Magic. Он также заявил, что это будет телефон-раскладушка с самой большой батареей и самым большим дисплеем среди аналогов. Судя по изображениям из патентной заявки, система задней камеры занимает очень мало места по сравнению с другими раскладушками, представленными на рынке. На изображении также значительно более тонкая рамка по сравнению с Galaxy Z Flip 5. Информатор также предполагает, что количество сгибаний, которые телефон может выдержать, «относительно велико». Это может быть одним из главных преимуществ телефона перед другими моделями.

Во время интервью после запуска серии продуктов Honor 200 27 мая генеральный директор Honor Чжао Мин в предстоящем телефоне-раскладушке намекнул, что он станет популярным предложением. По имеющимся данным, цепочка поставок компании в настоящее время сосредоточена на предложении самого большого внешнего экрана в виде складной раскладушки. Функциональность внешнего экрана может стать одной из фишек смартфона.