Ожидается, что в октябре Qualcomm анонсирует чипсет Snapdragon 8 Gen 4, а MediaTek собирается представить чипсет Dimensity 9400.

В октябре индустрия смартфонов ожидает достаточно интересных анонсов от MediaTek и Qualcomm, которые представят свои флагманские чипсеты Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 4. И согласно инсайдеру Digital Chat Station, Vivo станет первым брендом, который выпустит смартфон на основе Dimensity 9400.

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Чипсет с номером модели MT6991 отличается впечатляющей энергоэффективностью благодаря использованию 3-нм техпроцесса TSMC второго поколения. Его архитектура ЦП включает в себя одно суперядро Cortex-X5, три ядра Cortex-A715 и четыре ядра Cortex-A510. В настоящее время суперядро работает на частоте около 3,4 ГГц, но финальная частота может быть увеличена для конкуренции с другими флагманскими чипами. Ожидается, что окончательные характеристики Dimensity 9400 будут объявлены в октябре. Qualcomm также готовится представить Snapdragon 8 Gen 4 в октябре. Несмотря на отсутствие конкретной информации, ожидается, что этот чипсет превзойдет своего предшественника Snapdragon 8 Gen 3 в производительности и энергоэффективности.

Ожидается, что Vivo X200 и X200 Pro станут первыми смартфонами, оснащёнными Dimensity 9400, в связи с предыдущими выпусками моделей X100 с чипсетами MediaTek. Oppo Find X8 с Dimensity 9400 также может быть выпущен в октябре. Информация, полученная ранее, указывает на то, что серия Vivo X200 будет позиционироваться как флагманская линейка с передовыми характеристиками камеры, дисплея и зарядки. Но при этом, конкретной информации о технической составляющей смартфона пока неизвестно.