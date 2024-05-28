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СтарыйДед
Представлен камерофон Honor 200 с 6,7-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 7 Gen 3
Как утверждает компания, за свой бюджет Honor 200 предлагает функционал на уровне флагманов или даже выше.

Honor 200, новая флагманская серия китайского технологического гиганта Honor, была официально представлена в Китае. В эту серию входят две модели: Honor 200 и Honor 200 Pro. В этой статье речь пойдет о Honor 200.

Honor 200 оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2664×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он также поддерживает высокочастотное ШИМ-регулирование яркости с частотой 3840 Гц и имеет максимальную локальную яркость 4000 нит, способную отображать 1,07 миллиарда цветов. Экран имеет защиту для глаз, аналогичную технологии естественного освещения и отображения сна, и сертифицирован немецким Rheinland TÜV на работу без мерцания.

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Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с графическим процессором Adreno 720. Данный смартфон имеет несколько специальных функций, включая создание блокбастеров в один клик, поиск по семантической галерее, динамическую капсулу, магический экран блокировки, а также различные интеллектуальные режимы для многозадачности и персонализации.

Задняя камера устройства включает в себя тройную камеру: широкоугольную камеру на 50 МП с диафрагмой f/1,95 и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с диафрагмой f/2,4 и оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольную камеру на 12 МП. Камера поддерживает запись видео в формате 4K и 50-кратный цифровой зум. Также она предлагает различные режимы съемки, включая ночной, портретный и с использованием искусственного интеллекта. Фронтальная камера оборудована широкоугольным объективом на 50 МП с диафрагмой f/2.1, поддерживающим запись видео в формате 4K и различные режимы съемки.

Смартфон Honor 200 оснащен аккумулятором ёмкостью 5200 мА*ч с функцией быстрой зарядки мощностью 100 вт, которая позволяет зарядить устройство до 57% всего за 15 минут. Также имеется интеллектуальный режим зарядки, который использует искусственный интеллект для определения привычек пользователя при зарядке и корректировки стратегии зарядки с учётом различных факторов для обеспечения оптимальной производительности заряда.

Устройство поставляется в пяти вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ. Из коробки он работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14. Он поддерживает две SIM-карты с различными сетевыми стандартами, включая 5G и 4G. Что касается подключения, Honor 200 поддерживает WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, инфракрасный датчик дистанционного управления и NFC. Он также имеет встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Что касается звука, устройство оснащено стереодинамиками со звуковыми эффектами Histen 7.1.

Honor 200 имеет длину 161,5 мм, ширину 74,6 мм и толщину 7,7 мм и весит около 187 граммов. Он будет доступен в следующих цветах: Moonlight White, Coral Pink, Velvet Black и Sea Blue. Цены составляют 2699 юаней (примерно 33 000 рублей) за версию 12 ГБ + 256 ГБ, 2999 юаней (примерно 36 500 рублей) за версии 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 256 ГБ и 3199 юаней (примерно 39 000 рублей) за версию 16 ГБ + 512 ГБ. Предварительные продажи начнутся 27 мая 2024 года, а официальные продажи начнутся 31 мая 2024 года. 

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