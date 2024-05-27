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СтарыйДед
Запуск смартфона Xiaomi 14 CIVI назначен на 12 июня 2024 года
По заявлениям компании самым интересным аспектом Xiaomi 14 CIVI будет являться камера.

Сегодня компания Xiaomi официально подтвердила выпуск смартфона Xiaomi 14 Civi в Индии, который состоится 12 июня 2024 года. Ранее компания опубликовала тизер, который намекал на выход смартфонов серии Civi в Индии. Но тогда предполагалось, что данный смартфон будет аналогом Xiaomi Civi 4 Pro, который ранее был выпущен в Китае. На данный момент страница, посвященная Xiaomi 14 Civi, раскрывает дизайн и характеристики смартфона.

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Смартфон Xiaomi 14 Civi будет оснащён первым современным "плавающим дисплеем" с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. У него будет симметричный дизайн корпуса с закруглёнными краями, сделанный вручную. Как заявляет компания, камера смартфона будет одной из самых сильных и интересных его сторон. Он оснащён портретным телеобъективом на 50 МП с 2-кратным зумом, объективом Summilux на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП на задней панели. На передней панели смартфона расположена двойная селфи-камера с искусственным интеллектом на 32+32 МП. При этом заявляется, что в смартфоне установлен лучший аккумулятор в отрасли с долгим сроком службы и выдерживающий 1600 циклов зарядки. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Cruise Blue, Matcha Green и Shadow Black.

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