По заявлениям компании самым интересным аспектом Xiaomi 14 CIVI будет являться камера.

Сегодня компания Xiaomi официально подтвердила выпуск смартфона Xiaomi 14 Civi в Индии, который состоится 12 июня 2024 года. Ранее компания опубликовала тизер, который намекал на выход смартфонов серии Civi в Индии. Но тогда предполагалось, что данный смартфон будет аналогом Xiaomi Civi 4 Pro, который ранее был выпущен в Китае. На данный момент страница, посвященная Xiaomi 14 Civi, раскрывает дизайн и характеристики смартфона.

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Смартфон Xiaomi 14 Civi будет оснащён первым современным "плавающим дисплеем" с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. У него будет симметричный дизайн корпуса с закруглёнными краями, сделанный вручную. Как заявляет компания, камера смартфона будет одной из самых сильных и интересных его сторон. Он оснащён портретным телеобъективом на 50 МП с 2-кратным зумом, объективом Summilux на 50 МП и сверхширокоугольным объективом на 12 МП на задней панели. На передней панели смартфона расположена двойная селфи-камера с искусственным интеллектом на 32+32 МП. При этом заявляется, что в смартфоне установлен лучший аккумулятор в отрасли с долгим сроком службы и выдерживающий 1600 циклов зарядки. Смартфон будет доступен в трёх цветовых вариантах: Cruise Blue, Matcha Green и Shadow Black.