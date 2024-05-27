Устройство PKA110 может быть вариантом Oppo A3 Pro, который дебютировал пару недель назад в Китае.

Грядущий телефон Oppo с номером модели PKA110 был обнаружен на китайской сертификационной платформе TENAA. Есть мнение, что устройство под номером модели PKA110 может быть вариантом недавно вышедшего в Китае Oppo A3 Pro с плоским экраном.

Изображения, представленные в списке TENAA, показывают, что Oppo PKA110 имеет плоский дисплей с центрированным отверстием для камеры. Качельки регулировки громкости и кнопка питания расположены на правой стороне телефона. На задней панели расположен круглый модуль камеры. Хотя конфигурация камеры не уточняется, в листинге упоминается, что устройство имеет три камеры: одну спереди и две сзади. По слухам, он получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную заднюю камеру (на 64 + 2 мегапикселя).

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Oppo A3 Pro оснащён 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с частотой обновления 120 Гц, чипсетом Dimensity 7050, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. В списке TENAA представлена также информация об ёмкости аккумулятора Oppo PKA110, которая указана как 4870 мА*ч, что предполагает типичное значение 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Вполне вероятно, что остальные характеристики телефона будут аналогичны характеристикам A3 Pro.