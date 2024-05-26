Они будет оснащён двухъячеечной батареей общей емкостью 3949 мАч, которая, скорее всего, будет продаваться как 4200 мАч.

Motorola планирует пополнить свою линейку складных смартфонов новой серией Razr 50. В отличие от предыдущих моделей, устройства из новой линейки будут отличаться не только внешним видом, но и функционалом. По предварительным данным, линейка Razr 50 будет включать две модели: топовую Razr 50 Ultra и стандартную Razr 50. Официально подтверждена сертификация TENAA для стандартной модели, что приближает её релиз.

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Одним из ключевых отличий Razr 50 от модели Razr 40 станет экран. Новый складной смартфон оснастят 3,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1056 x 1066 пикселей, обеспечивающим более высокое качество изображения. Внутренний дисплей будет иметь разрешение Full HD+ (1080 x 2640 пикселей) и частоту обновления 120 Гц, что гарантирует плавность работы при просмотре видео и играх. Сертификация TENAA также подтвердила, что Razr 50 будет работать на восьмиъядерном процессоре с тактовой частотой 2,5 ГГц в паре с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем ёмкостью до 1 ТБ. По слухам, это будет ещё не анонсированный чип MediaTek Dimensity 7300X, что может стать эксклюзивной особенностью модели.

Система камер Razr 50 будет состоять из двойного сенсора на задней панели: основного на 50 Мп и дополнительного на 13 Мп. Внутренний дисплей, вероятно, будет дополнен 32-мегапиксельной фронтальной камерой.тПитание всех компонентов обеспечит двухкамерная аккумуляторная батарея ёмкостью 3949 мА*ч, которая может рекламироваться как 4200 мА*ч. Сертификация 3C подтверждает поддержку зарядки мощностью 33 Вт.

Несмотря на улучшенный функционал, Razr 50 сохранит легкий вес — около 188 граммов. Его размеры составят 171,3 х 73,9 х 7,2 мм. Сертификация TENAA также подтверждает наличие стандартных датчиков, таких как акселерометр, датчики приближения и освещенности, а также GPS-приемник. Ожидается, что Motorola Razr 50 будет представлен в ближайшее время.