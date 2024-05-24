На выступе камеры Moto G85 5G написано "50MP + OIS", что подтверждает, что у смартфона будет основная камера на 50MP с оптической стабилизацией изображения.

Motorola готовится представить свой новейший смартфон среднего класса Moto G85 5G. После его появления на Geekbench и европейском розничном сайте, где были раскрыты ключевые детали и цены, появились новые рендеры, позволяющие взглянуть на дизайн устройства.

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На рендерах показан дисплей Moto G85 с изогнутыми краями и тонкими верхней и нижней рамками, что отличается от его предшественника Moto G84, который оснащён плоским экраном. Боковые стороны G85 также изогнуты, а задняя часть оснащена двойной камерой на одном выступе. На задней панели также присутствует флеш-модуль. Примечательно, что на выступе камеры имеется надпись «50MP + OIS», подтверждающая, что устройство будет оснащено основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения.

Что касается технических характеристик, то в ранее полученной информации указывалось, что Moto G85 будет оснащён неким неанонсированным процессором Qualcomm с графическим процессором Adreno 619 (GPU). Графический процессор Adreno 619 используется в Snapdragon 695 и Snapdragon 480. Geekbench показал, что этот новый процессор имеет базовую тактовую частоту 2,02 ГГц и пиковую тактовую частоту 2,30 ГГц. Можно ожидать, что этим процессором будет Snapdragon 4 Gen 3. Ожидается, что устройство будет представлено в конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ и 12 ГБ ОЗУ, а также с 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройств пока также неизвестна.