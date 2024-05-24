Были слиты маркетинговые материалы, раскрывающие практически всё, что нужно знать о телефоне.

Вчера, на сайте "SpillSomeBeans", была опубликована полная информация о предстоящем смартфоне Redmi A3x, который включает в себя маркетинговые материалы, раскрывающие практически все детали о телефоне.

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Redmi A3x имеет много общего с Redmi A3, включая 6,71-дюймовый ЖК-дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц. Также данный дисплей обладает функцией DC Dimming и стеклом Corning Gorilla Glass 3. Задняя камера состоит из двойного модуля с основным датчиком на 50 МП и дополнительным датчиком, а фронтальная камера имеет сенсор в 5 МП. Питание смартфона обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч. Для безопасности смартфон оборудован боковым сканером отпечатков пальцев.

Однако ключевым отличием A3x от A3 является чипсет. В то время как в A3x будет использоваться SoC Unisoc T603, в A3 установлен MediaTek Helio G36. Будет установлено 3 ГБ оперативной памяти с фактическим расширением до 4 ГБ. Цвет MoonLight White, используемый в A3, заменён на Star Blue на A3x, а Midnight Black остался прежним для последних моделей. Также имеется цветовое решение с названием Aurora Green. Все три расцветки имеют стеклянную заднюю панель, пластиковые рамки и толщину 8,3 мм. Интересно, что Xiaomi сравнивает дизайн камеры A3x с Xiaomi 14 Ultra, называя его «дизайном памяти Xiaomi». Redmi A3x работает под управлением Android 14 из коробки с обязательством в течение 2 лет получать основные обновления ОС и 3 года исправлений безопасности. У него есть один динамик и разъем для наушников 3,5 мм для звука, зарядка осуществляется через порт USB Type-C.