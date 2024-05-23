Кроме того, помимо релиза смартфонов, на том же мероприятии будут представлены Vivo Watch GT.

Vivo готовится к запуску своей новой флагманской серии S19 в Китае 30 мая. Но помимо долгожданных смартфонов, компания также представляет свои первые умные часы Vivo Watch GT с квадратным дисплеем.

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Vivo S19 станет воплощением передовых технологий и инноваций. Этот смартфон будет оснащён 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и солнечной пластиковой рамкой, обеспечивая идеальный баланс между производительностью и эстетикой. Работать он будет на процессоре Snapdragon 7 Gen 3, который обеспечивает высокую скорость работы и экономичное энергопотребление. Пользователям будет доступно несколько вариантов конфигурации: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Но главным плюсом S19 станет его аккумулятор на 6000 мА*ч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки, обеспечивающей пользователей в течение всего дня автономной работы.

Флагман Vivo S19 Pro станет еще более впечатляющим. Он получил 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, создающий реалистичный и плавный визуальный опыт. Сердцем устройства станет передовой процессор Dimensity 9200+. Пользователям доступны конфигурации с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА*ч с аналогичной зарядкой. Камера S19 Pro также впечатляет: 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом, 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX921 с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная камера с 2-кратным оптическим и 50-кратным цифровым объективом.

Также утверждается, что модели будут работать на базе Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4 от Vivo, обеспечивая пользователям непревзойденный опыт взаимодействия. Ключевыми особенностями станут 50-мегапиксельная камера для портретной съемки, мягкое гало-освещение, защита от воды и пыли по стандарту IP69, а также поддержка eSIM для максимального удобства. Vivo Watch GT, представленные одновременно с серией S19, по словам компании, собираются улучшить дополнение к этим флагманским смартфонам, открывая новые горизонты в мире портативной электроники.