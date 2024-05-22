Microsoft заявила, что ее линейка Surface на базе Snapdragon X более чем на 50% быстрее, чем Apple M3 MacBook Air

После доминирования Apple на рынке чипов для ноутбуков с выпуском SoC серии M на базе ARM в 2020 году энтузиасты ПК с нетерпением ждали аналогичной революции для ноутбуков с Windows. Недавний выпуск ноутбуков Snapdragon X Elite и X Plus, похоже, знаменует собой о значительных изменениях на рынке ноутбуков с Windows.

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На недавнем брифинге Microsoft компания посвятила целый день сравнению своих продуктов Surface на базе ARM с Apple M3 MacBook Air. И первоначальные результаты кажутся благоприятными для Microsoft. Microsoft утверждает, что ее устройства Surface превзойдут MacBook Air более чем на 50 процентов по устойчивой производительности при тяжелых рабочих нагрузках. Хотя это утверждение соответствует ожиданиям от тестов X Plus и Elite, необходимо учитывать несколько других факторов. У M3 всего четыре высокопроизводительных ядра, тогда как у Snapdragon X Plus их шесть, а у X Elite — восемь. Даже M3 Pro, который работает аналогично X Elite, имеет всего шесть высокопроизводительных ядер, что на два меньше, чем у X Elite. Более того, M3 лидирует по одноядерной производительности, а будущие ноутбуки Apple на базе M4, которые, как ожидается, будут выпущены позднее в этом году, только увеличат этот разрыв.

Еще одной серьезной проблемой для этих новых ноутбуков с Windows на ARM является совместимость. Одна из основных причин, по которой Apple смогла так гладко перейти с x86 на ARM, заключалась в простоте и производительности уровня трансляции Rosetta 2. Microsoft пытается повторить это с помощью своего эмулятора Prism, который, по утверждению компании, намного лучше предыдущих попыток и соответствует Rosetta 2 по производительности. Если это правда, это может стать значительным улучшением для ПК на базе ARM, поскольку поможет преодолеть разрыв до тех пор, пока разработчики, наконец, не начнут выпускать больше собственных приложений Windows для ARM.

Что касается времени автономной работы, устройства Surface на базе ARM показали впечатляющие результаты. Microsoft использовала сценарии для просмотра веб-страниц и воспроизведения видео, и в обоих тестах Surface значительно обогнал M3 MacBook Air и оставил позади Surface Laptop 5 с процессором Intel. Результаты приведены ниже:

- Surface Laptop 5 с процессором Intel: просмотр веб-страниц — 8 часов 38 минут, воспроизведение видео — 12 часов 30 минут;

- Surface CoPilot: просмотр веб-страниц — 16 часов 56 минут, воспроизведение видео — более 20 часов;

- MacBook Air M3: просмотр веб-страниц — 15 часов 25 минут, воспроизведение видео — 17 часов 45 минут.

Эти результаты впечатляют, но они представляют собой контролируемые тесты и могут не полностью отражать реальное использование. Тем не менее, достижения ноутбуков с Windows на ARM явно очень многообещающие.