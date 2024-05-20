Китайский бренд поделился изображением, на котором сравнивают свой будущий F6 Pro с Galaxy S24+.

В преддверии официального запуска POCO F6 Pro на мировом рынке бренд опубликовал новый тизер, в котором изображён его будущий флагманский смартфон. Он также сравнивается со смартфоном Galaxy S24+ от Samsung в различных аспектах. Данное сравнение происходит в преддверии анонса серии POCO F6, запланированного на 23 мая 2024 года, и будет сопровождаться выпуском первого планшета бренда — POCO Pad.

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В тизере POCO утверждает, что в ценовом отношении, в котором будет выпущен F6 Pro, нет конкуренции. Сравнение между двумя устройствами происходит по различным аспектам. Galaxy S24+ оснащён процессором Exynos 2400, в то время как POCO F6 Pro будет работать с процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC. F6 Pro также имеет более быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, по сравнению с 45 Вт у Galaxy S24+.

Дисплей F6 Pro — это Flow AMOLED WQHD+ 120 Гц с пиковой яркостью 4000 нит, что увеличивает характеристики дисплея Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120 Гц с пиковой яркостью 2600 нит на Galaxy S24+. F6 Pro также имеет более емкий аккумулятор — 5000 мА*ч, по сравнению с 4900 мА*ч у S24+. Оба устройства имеют металлические рамки, но F6 Pro использует материал премиум-класса, а S24+ — алюминиевую рамку Armor. Poco также оснастили свой смартфон тройной 50-мегапиксельной камерой с OIS.

Однако, вероятно, важным аспектом является цена. Galaxy S24+ стоит от 999 до 1199 долларов США, в то время как все три варианта памяти, вплоть до POCO F6 Pro с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти не превышает планку в 1000 долларов США.