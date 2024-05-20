Телефоны отличаются не только техническими характеристиками, но и дизайном модуля камер.

В линейке Vivo Y200 представлены четыре модели: Y200i, Y200, Y200t и Y200 GT. Vivo Y200i, выпущенный в Китае, отличается чипом Snapdragon 4 Gen 2. Vivo Y200 имеет те же характеристики, что и Y200t, но с современным дизайном задней части и доступен в черном, белом и оранжевом цветах. И теперь в Китае были представлены Vivo Y200t и Y200 GT, которые радуют своими функциональными возможностями.

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Vivo Y200t имеет размеры 165,7 х 76 х 7,99 мм и весит 199 граммов. Он оснащён 6,72-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Телефон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную камеру 50 мегапикселей (основная) + 2 мегапикселя (глубина). Y200t оснащён чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. В устройстве установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В целях безопасности имеется сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y200 GT имеет размеры 163,72 x 75,88 x 7,98 мм и весит 194 грамма. Он оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Устройство оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой, а на его задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный объектив глубины. Y200 GT оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. В телефоне установлен массивный аккумулятор емкостью 6000 мА*ч с зарядкой мощностью 80 Вт. В целях безопасности устройство оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Оба телефона работают под управлением ОС Android 14 на базе OriginOS 4. Они имеют функции подключения, такие как две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 (Y200t)/Bluetooth 5.4 (Y200 GT) и порт USB-C. Y200t имеет аудиоразъем 3,5 мм, а модель GT его не поддерживает. Vivo Y200t и Y200 GT поступили в Китай в четырех вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Варианты Y200t продаются по цене 1199 юаней (примерно 15 000 рублей), 1299 юаней (примерно 16 500 рублей), 1499 юаней (примерно 19 000 рублей) и 1699 юаней (примерно 21 500 рублей). Он будет доступен в цветах Циншань и Аврора. В свою очередь, варианты Y200 GT продаются по цене 1599 юаней (примерно 20 000 рублей), 1799 юаней (примерно 22 500 рублей), 1999 юаней (примерно 25 000 рублей) и 2299 юаней (примерно 29 000 рублей). Он поставляется в цветовых вариантах с названиями Буря и Гром.