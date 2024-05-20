Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед
Официально представлены смартфоны среднего класса от Vivo Y200 t и Y200 Gt
Телефоны отличаются не только техническими характеристиками, но и дизайном модуля камер.

В линейке Vivo Y200 представлены четыре модели: Y200i, Y200, Y200t и Y200 GT. Vivo Y200i, выпущенный в Китае, отличается чипом Snapdragon 4 Gen 2. Vivo Y200 имеет те же характеристики, что и Y200t, но с современным дизайном задней части и доступен в черном, белом и оранжевом цветах. И теперь в Китае были представлены Vivo Y200t и Y200 GT, которые радуют своими функциональными возможностями.

реклама

Vivo Y200t имеет размеры 165,7 х 76 х 7,99 мм и весит 199 граммов. Он оснащён 6,72-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Телефон имеет 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную камеру 50 мегапикселей (основная) + 2 мегапикселя (глубина). Y200t оснащён чипсетом Snapdragon 6 Gen 1, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. В устройстве установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В целях безопасности имеется сканер отпечатков пальцев.

Vivo Y200 GT имеет размеры 163,72 x 75,88 x 7,98 мм и весит 194 грамма. Он оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Устройство оснащено 16-мегапиксельной фронтальной камерой, а на его задней панели расположены 50-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный объектив глубины. Y200 GT оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. В телефоне установлен массивный аккумулятор емкостью 6000 мА*ч с зарядкой мощностью 80 Вт. В целях безопасности устройство оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.

Оба телефона работают под управлением ОС Android 14 на базе OriginOS 4. Они имеют функции подключения, такие как две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 (Y200t)/Bluetooth 5.4 (Y200 GT) и порт USB-C. Y200t имеет аудиоразъем 3,5 мм, а модель GT его не поддерживает. Vivo Y200t и Y200 GT поступили в Китай в четырех вариантах: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Варианты Y200t продаются по цене 1199 юаней (примерно 15 000 рублей), 1299 юаней (примерно 16 500 рублей), 1499 юаней (примерно 19 000 рублей) и 1699 юаней (примерно 21 500 рублей). Он будет доступен в цветах Циншань и Аврора. В свою очередь, варианты Y200 GT продаются по цене 1599 юаней (примерно 20 000 рублей), 1799 юаней (примерно 22 500 рублей), 1999 юаней (примерно 25 000 рублей) и 2299 юаней (примерно 29 000 рублей). Он поставляется в цветовых вариантах с названиями Буря и Гром.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #vivo y #vivo y100 #vivo y200
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi представила Redmi Turbo 3 в новом цветовом варианте Mirror Porcelain White
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
9
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
3
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
20
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
Astronomy.com: В образце астероида обнаружены новые породы
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi Monitor G24 IPS Edition с частотой 180 Гц
+
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Первая суперъяхта с водородным и дизельным двигателями спущена на воду в Нидерландах
1

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
32
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
19
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
9
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
7
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
1
Мое мнение о Suicide Squad: Kill the Justice League на PC (Eurogamer)
+
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
2

Сейчас обсуждают

Ivan Mikhailov
15:10
Также заявляли, что любая военная помощь, включая передача военной техники и ракет будет караться)
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Ivan Mikhailov
15:09
Очередные коричневые линии
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Oleg Tereshkin
15:04
Пстц визгу то ,как же ,любимую амду задели 🤣
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
Такой то
15:03
свинка постоянно так развлекается?
Государственное телевидение сообщило, что вертолет с президентом Ирана совершил жёсткую посадку
Windmark
15:02
У кого сейчас Моник 60гц то ? У большинства от 144гц
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
Роман Иванов
15:01
Покупайте плойку, потому что есть взлом и нет сети, но продавайте иксбокс потому что недорогая подписка и есть сеть. Женя! Доколе?!
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
century84
14:56
Эм, как бы, с самого начала сво РФ заявили - любая херовина запущенная из стран нато по военному имуществу РФ автоматически вводит эту страну в военный конфликт.
В Германии верят, что перехват натовской ПВО российских ракет над Украиной не приведёт к военному столкновению с РФ
Дмитрий Петровский
14:56
как альтернатива айпаду за копейки для ютуба
Планшет Xiaomi Redmi Pad Pro с 12,1-дюймовым экраном стал доступен глобально
Mallory
14:52
А кстати очень похоже на Чимбала, тоже тявкает громко, а толку мало. Хотя нет, от мелких собачек все же пользы больше, они хотя бы радость приносят.
О несостоятельности мануалов для Linux и как починить изначально поломанный "sudo" через "sudo"
Сергей Сошнин
14:51
Просто букву перепутал - в Жопе !
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем