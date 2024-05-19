Будущий ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 61,8 Втч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт через USB-C.

Ранее уже появились различные рендеры и слухи, касательно линейки Galaxy Book4 Edge. А теперь опубликованы новые маркетинговые материалы Samsung, предлагающие взглянуть на функции и возможности долгожданной серии Galaxy Book4 Edge.

В линейку входят две стандартные модели: одна с 14-дюймовым дисплеем, другая — с 16-дюймовым, а Book4 Edge Pro доступен исключительно в 16-дюймовом варианте. Эти ноутбуки имеют номера моделей NP940XMA-KB1DE, NP960XMA-KB1DE и NP960XMB-KB1DE.

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Также опубликованные изображения Samsung показывает, что процессор Snapdragon X Elite обладает вычислительной мощностью 45 TOPS NPU. Все просочившиеся рекламные изображения принадлежат варианту Book4 Edge Pro, который оснащён аккумулятором ёмкостью 61,8 Вт*ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт через USB-C. Samsung обещает 22 часа автономной работы при воспроизведении видео 1080p при яркости экрана 150 нит.

Кроме того, ранее было известно, что Galaxy Book4 Edge Pro оснащён двумя портами USB-C, а недавние изображения подтвердили, что оба порта поддерживают стандарт USB 4.0. Вычислительная мощность Snapdragon X Elite достаточно надёжна, чтобы работать не с одним, а с двумя портами USB 4.0, что делает его отличным выбором для пользователей, которым требуется высокоскоростное соединение.