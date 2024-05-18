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СтарыйДед
Глобальный вариант Oppo A3 Pro 5G с номером модели «CPH2639» получил сертификаты SDPPI и Eurofins
В сертификациях упоминается литий-ионно-полимерный аккумулятор емкостью 4970 мАч, который, скорее всего, будет продаваться как аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Oppo A3 Pro 5G, который уже дебютировал в Китае, похоже готовится покорить мировую арену. Хотя бренд официально не объявил о своих планах по запуску на глобальном рынке, устройство было замечено в нескольких базах данных международной сертификации, что намекает на его скорый выпуск.

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Устройство, обозначенное номером модели «CPH2639», внесено в базу данных SDPPI Индонезии и сертифицировано Eurofins, что подтверждает поддержку возможностей быстрой зарядки мощностью 10 Вт, 20 Вт и до 45 Вт. Сертификация Eurofins также указывает на аккумулятор емкостью 4970 мА*ч, который, как ожидается, будет продаваться как аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, что соответствует спецификациям его китайского аналога. Больших подробностей о глобальном варианте смартфона пока мало, но стоит ознакомиться со спецификациями китайской версии Oppo A3 Pro 5G.

В Китае A3 Pro 5G может похвастаться 6,7-дюймовым экраном AMOLED с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 950 нит. Он оснащён встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для повышения безопасности и работает под управлением ColorOS 14 на базе Android 14. Устройство оснащено чипсетом Dimensity 7050 и поставляется с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а также с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Что касается системы камер, то A3 Pro 5G оснащён двойной задней камерой, включающей 64-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Дополнительные функции включают поддержку двух SIM-карт, подключение 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS и порт USB-C.

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