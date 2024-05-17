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СтарыйДед
Vivo Y200 замечен на сайте China Telecom с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 SoC
Смартфон будет поставляться в четырёх конфигурациях: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

В преддверии официального анонса Vivo Y200 китайская сертификационная платформа раскрыла подробности о дизайне и характеристиках будущего смартфона среднего класса. Модель Y200 от Vivo была обнаружена на базе данных China Telecom под номером модели V2343A, что позволяет предположить несколько вариантов конфигурации хранения: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Стоимость модели с 8 ГБ + 128 ГБ может составлять около 1999 юаней (около 25 000 рублей).

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Под корпусом Vivo Y200 будет установлен SoC Snapdragon 6 Gen 1, который будет работать в паре с графическим процессором Adreno 710. Дисплей смартфона будет иметь разрешение 2400 × 1080 пикселей. Vivo Y200 будет поставляться с предустановленной ОС Android 14. Система камер будет представлена двойной задней камерой с 50-мегапиксельным основным и 2-мегапиксельным дополнительным объективами, а на передней панели будет вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

Массивный аккумулятор емкостью 6000 мА*ч, вероятно, будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт. Толщина устройства составляет всего 7,61 мм, вес — 187 грамм. Смартфон также будет оснащён сканером отпечатков пальцев и портом USB Type-C. Ожидается, что Vivo представит Vivo Y200 5G, Y200t 5G и Y200 GT 5G в Китае 20 мая 2024 года.

#смартфон #vivo #смартфон 2024 #vivo y #vivo y200
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