Пиковая яркость телефона составляет 6000 нит, что, как сообщается, является самым высоким показателем среди смартфонов.

Realme только что сообщила еще одну особенность о своем предстоящем флагмане Realme GT 6T, запуск которого в Индии состоится на следующей неделе. Компания официально подтвердила характеристики дисплея, и они просто впечатляют.

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Realme GT 6T может похвастаться пиковой яркостью в 6000 нит, которая, как сообщается, является самой высокой среди смартфонов. Устройство поддерживает HDR-контент и оснащено дисплеем 8T LTPO с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим безупречное визуальное восприятие. 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1,5K. В довершение всего, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающим дополнительную долговечность.

Ожидается, что Realme GT 6T будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с массивной батареей емкостью 5500 мА*ч, поддерживающей быструю зарядку 120 Вт. Всего 10 минут зарядки обещают зарядить смартфон до 50%. Устройство также оснащено специализированной двойной 9-слойной системой охлаждения VC для контроля температуры. Он будет работать под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Realme GT 6T оснащен основным датчиком Sony IMX882 с разрешением 50 МП, который поддерживает OIS (оптическая стабилизация изображения) для кристально четкого изображения. Устройство также оснащено сверхширокоугольным объективом на 8 МП и фронтальной камерой на 32 МП для селфи и видеозвонков.