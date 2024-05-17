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СтарыйДед
Realme GT 6T будет оснащён экраном яркостью 6000 нит и Gorilla Glass Victus 2
Пиковая яркость телефона составляет 6000 нит, что, как сообщается, является самым высоким показателем среди смартфонов.

Realme только что сообщила еще одну особенность о своем предстоящем флагмане Realme GT 6T, запуск которого в Индии состоится на следующей неделе. Компания официально подтвердила характеристики дисплея, и они просто впечатляют.

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Realme GT 6T может похвастаться пиковой яркостью в 6000 нит, которая, как сообщается, является самой высокой среди смартфонов. Устройство поддерживает HDR-контент и оснащено дисплеем 8T LTPO с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающим безупречное визуальное восприятие. 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей имеет разрешение 1,5K. В довершение всего, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, обеспечивающим дополнительную долговечность.

Ожидается, что Realme GT 6T будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с массивной батареей емкостью 5500 мА*ч, поддерживающей быструю зарядку 120 Вт. Всего 10 минут зарядки обещают зарядить смартфон до 50%. Устройство также оснащено специализированной двойной 9-слойной системой охлаждения VC для контроля температуры. Он будет работать под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Realme GT 6T оснащен основным датчиком Sony IMX882 с разрешением 50 МП, который поддерживает OIS (оптическая стабилизация изображения) для кристально четкого изображения. Устройство также оснащено сверхширокоугольным объективом на 8 МП и фронтальной камерой на 32 МП для селфи и видеозвонков.

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Nvidia&Intel Hater
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так леха приехал что ли уже ??? вроде нет.когда приедет шеше не до игр будет на компе,леху будет ублажать ,там все места будут востребованы пихательные )
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Eppius
15:10
Ну я же говорил. Какой Харьков. Часов Яр надо взять и Волчанск хотя бы. А еще освободить Донбасс куда входят два небольших города Краматорск и Славянск.
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Apyruite
15:07
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Nvidia&Intel Hater
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да не пиз и уже а.в 1080 вполне себе тянет и 3060 и 6600.с текстурами хай и прочим.про лучи анальные речи нет
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
TeslaFan
15:01
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Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
14:50
он говорит что 5600 херня и 12100 рулит.так смешно.особо когда 5600 до 4700 и холодный у меня .у него на 4100 пыхтит в загрузке на все сто его ой 3 с темпой 65
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no_fate
14:50
Именно так. Харьков это самый последний приоритет, взять его можно в любое время, но скорее всего и делать ничего не придется, после капитуляции бывшей Украины все земли до Днепра автоматически отойду...
Россия на сегодняшний день не планирует брать Харьков, заявил Путин
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