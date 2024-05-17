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СтарыйДед
Смартфон Vivo Y28 4G замечен в базе данных Geekbench с восьмиядерным процессором k69v1_64_k510
Судя по конфигурации ядер, Vivo Y28 (вариант 4G) будет оснащён процессором MediaTek Helio G85.

Vivo готовится представить свое последнее дополнение к серии Y, Vivo Y28 (вариант 4G), который уже получил сертификаты Bluetooth SIG, EEC и FCC. Будущее устройство также было замечено в базе данных Geekbench и на веб-сайте сертификации IMDA, что дает представление о его характеристиках.

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Vivo Y28 под номером модели V2352 был включен в список Bluetooth SIG, и его результаты в Geekbench показывают многообещающую производительность. Известно, что устройство с одноядерным баллом 412 и многоядерным 1266 будет оснащено восьмиядерным процессором k69v1_64_k510 в конфигурации 2+6 ядер. Эта конфигурация включает в себя два высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,0 ГГц и шесть эффективных ядер с тактовой частотой 1,8 ГГц, что указывает на то, что Vivo Y28 (вариант 4G) будет оснащен процессором MediaTek Helio G85.

В списке Geekbench предполагается, что Vivo Y28 будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 14. Ранее смартфон был замечен в сертификации FCC, которая выявила наличие аккумулятора емкостью 5870 мА*ч и поддержку быстрой зарядки 44 Вт. Ожидается, что устройство будет поддерживать Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax, Bluetooth и LTE. Хотя другие характеристики предстоящего Vivo Y28 (вариант 4G) остаются неизвестными, имеющаяся информация намекает на бюджетный смартфон, который обладает отличными показателями производительности и времени автономной работы.

Поскольку Vivo также готовится к выпуску Vivo Y28s, поклонники с нетерпением ждут официального анонса. Благодаря своим многообещающим характеристикам и сертификации данные смартфоны могут оказать значительное влияние на рынок бюджетных смартфонов.

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