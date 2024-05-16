Действие игры разворачивается в Японии, и игроки могут настраивать различные аспекты игры.

Ubisoft объявляет дату выхода Assassin's Creed: Shadows, которая выйдет в игровой мир 15 ноября 2024 года. Эта долгожданная игра будет доступна на ряде платформ, включая Xbox Series X. /S, PlayStation 5, ПК с Windows и Apple Silicon Mac.

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Официальный аккаунт PlayStation Weibo также представил трейлер мировой премьеры, предлагающий взглянуть на сюжет игры, действие которого происходит в Японии. У игроков будет уникальная возможность взять на себя роль двух разных союзников: смертоносного ниндзя-убийцы и могущественного воина. Игра обещает предоставить захватывающее сочетание действия и скрытности, позволяя игрокам освоить различные стили боя, настроить свое убежище ниндзя и определять ход истории.

Ubisoft пообещала обширный открытый мир, полный жизни и разнообразных ландшафтов, которые меняются в зависимости от времени года. От шумных портовых городов и безмятежных святынь до обширных городов-замков и живописной сельской местности — игровая среда создана так, чтобы погрузить игроков в богатый и динамичный мир. В игре используется обновленный движок Anvil Pipeline с улучшенной анимацией, системой паркура и динамическими погодными эффектами. Слухи предполагают, что этот движок поддерживает расширенные визуальные функции, включая трассировку лучей и глобальное освещение.

Помимо скрытности и боя, Assassin's Creed: Shadows также вводит элементы строительства базы. Игроки могут строить свои собственные укрытия с арсеналами для хранения оружия, додзё для оттачивания боевых навыков, церквями (с неясными функциями) и другими функциональными сооружениями. Эта новая часть серии Assassin's Creed готова предложить свежий и увлекательный игровой опыт.