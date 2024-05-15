Reno 12 станет первым смартфоном, оснащенным недавно выпущенным процессором Dimensity 8250, а Reno 12 Pro, как предполагается, будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 9200 «Star Speed ​​Edition».

Компания Oppo официально подтверждает запуск серии Reno 12 23 мая. Ожидается, что серия дебютирует с двумя устройствами, Reno 12 и Reno 12 Pro, с серебристой цветовой схемой, на которую намекает официальный тизер. Полученная на данный момент информация предполагает, что стандартный Reno 12 станет первым смартфоном с недавно выпущенным процессором Dimensity 8250, а Reno 12 Pro, как ожидается, будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 9200 «Star Speed Edition». С серией Reno 12 Oppo намерена конкурировать в сегменте смартфонов среднего класса наряду с Huawei, Honor, Vivo и другими брендами.

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По слухам, Reno 12 Pro может похвастаться 6,7-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2772 × 1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. Ожидается, что устройство будет оснащено 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 под управлением Android 14 с ColorOS 14. Сообщается, что система камер включает в себя основной датчик на 50 МП с Sony IMX890 и OIS, сверхширокоугольный объектив на 8 МП, телеобъектив с 2-кратным увеличением и фронтальная камера на 50 МП. Сообщается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт.

В свою очередь, Reno 12 может иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Ожидается, что устройство будет иметь фронтальную камеру на 50 Мп, основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и телеобъектив на 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом на задней панели. По слухам, Reno 12 будет иметь батарею емкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Самый топовый вариант может предложить 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Дополнительные функции могут включать ИК-передатчик, сканер отпечатков пальцев на дисплее, корпус с классом защиты IP65 и ColorOS 14 на базе Android 14.